Olivia Rodrigo deja caer y rompe uno de su Grammy (video)

Olivia Rodrigo ganó tres Grammy siendo una de las destacadas de la noche y durante la emoción dejó caer uno de sus gramófonos dorados y lo quebró.

La cantante, actriz y compositora estadounidense, Olivia Rodrigo, recibió el premio a la "Mejor Interpretación Pop Solista" por el tema "Drivers License", el de "Mejor Artista Nuevo" y "Mejor Álbum Vocal Pop" por su disco "Sour".

Fue tanta la emoción por el triunfo que, al posar para las cámaras junto con sus tres premios, una de las estatuillas se le resbaló de las manos y se quebró tras caer al suelo.

Olivia hizo un gesto de angustia pero no se pudo hacer nada al respecto. Una de las personas que la acompañaba le ayudó a recoger los fragmentos del reconocimiento.

(Fotos: Twitter)