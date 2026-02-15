Versión Impresa
Desarrollan operativo para evitar carreras clandestinas en ruta Interamericana

  • Por Geber Osorio
15 de febrero de 2026, 15:12
Las autoridades mantiene el operativo para combatir las carreras clandestinas. (Foto: Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez)

Las autoridades mantiene el operativo para combatir las carreras clandestinas. (Foto: Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez)

El operativo se efectúa luego de que la semana pasada se registrara un fatal accidente en el que falleció un menor de edad.

Este domingo 15 de febrero se está llevando a cabo un operativo vial para combatir las carreras clandestinas de motocicletas en la ruta Interamericana.

Esto por medio de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Lucas Sacatepéquez con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y su Departamento de Tránsito.

(Foto: Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez)
(Foto: Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez)

Fatal accidente

El pasado domingo 8 de febrero se registró un fatal accidente durante una carrera clandestina en el kilómetro 43.3 de la ruta Interamericana, en el ingreso a Sumpango, Sacatepéquez, hecho que dejó a varias personas heridas y a un menor fallecido.

Ante esta tragedia, las autoridades han indicado a los conductores que se debe circular con responsabilidad y respeto, por lo que se encuentran realizando este operativo para mantener la seguridad vial.

(Foto: Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez)
(Foto: Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez)

De momento varios automovilistas reportan congestionamiento. Por ello, se recomienda conducir con precaución, ya que uno de los carriles es utilizado para identificar a los conductores.

(Foto: Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez)
(Foto: Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez)

