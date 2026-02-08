Conductor se estrella contra una pasarela y deja un fallecido en Sumpango

Cinco personas resultaron heridas luego de ser impactadas por un motorista que perdió el control del vehículo mientras se conducía sobre el kilómetro 43.3 de la Ruta Interamericana, en el ingreso a Sumpango, Sacatepéquez.

De acuerdo con los reportes de los cuerpos de socorro, las víctimas se encontraban subiendo una pasarela cuando fueron embestidas por el conductor, quien presuntamente manejaba a excesiva velocidad al momento del incidente.

Según reportes preliminares el motorista conducía a alta velocidad. (Foto: ASONBOMD)

Al lugar acudió personal de los Bomberos Municipales Departamentales de las estaciones de Sumpango y El Tejar, quienes brindaron atención prehospitalaria y coordinaron el traslado de los heridos hacia la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango.

Los socorristas confirmaron que, tras el hecho, un menor de edad fue ingresado al centro asistencial; sin embargo, falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.

Un menor perdió la vida cuando era trasladado a un centro asistencial. (Foto: ASONBOMD)