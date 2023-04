Así comenzó el fuego en el globo aerostático que enlutó a una familia en México

El trágico accidente en globo causó conmoción en México y en el mundo, pero, ¿qué originó el fuego en la canastilla donde se transportaban las personas.

EN CONTEXTO: El viaje en globo en familia que se convirtió en tragedia en México

Reyna Sarmiento Lara, la abuela materna de la pequeña, que se encuentra hospitalizada por las quemaduras y por saltar del globo, narró a los medios cómo ocurrió el hecho.

Según Regina, el siniestro se debió a una fuga de combustible en uno de los tanques, esto inició un incendio en la cabina de pasajeros, cuando el globo se encontraba a una altura unos 5 metros.

Luego las llamas se extendieron aproximadamente cuando el transporte estaba a 40 metros. El globo cayó en Oxtoyohualco, en la colonia San Lorenzo Tlalmimilolpan, municipio de Teotihuacán.

"La niña nos informó que empezó a prender el tanque de gas que tenían ahí y eso fue lo que empezó a quemarse, ella dice que la abrazaron sus papás pero ella se volteó y brincó, los doctores de allá me dijeron que estaban a unos 40 metros, ella brincó y vio cuando empezó a arder su papá, dice que sí vio todo y luego dijo: 'no vi dónde quedó mi mamá'.

(Foto: Redes sociales)

El estado de salud de Regina

Reyna agregó que su nieta está estable y fue trasladada a otro centro hospitalario donde le hicieron una valoración con tomografías y radiografías.

"Le están checando las quemaduras, el doctor del otro hospital me dijo que son quemaduras de segundo grado, que no son tan fuertes y la están valorando, ella está muy consciente y estable, no sabe de la muerte de sus papás", explicó.

Acerca de la fuga del piloto dijo: "Cómo es posible, creí que había muerto, no nos dijeron nada, no he visto a nadie nada más pasé a ver a mi niña, exijo que se hagan responsables".

Sarmiento contó que los gastos de la funeraria para su hija son muy fuertes y espera que se haga justicia para que la empresa se responsabilice de esta tragedia.

MIRA LAS DECLARACIONES: