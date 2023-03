Esta será la nueva cinta que unirá a Guillermo del Toro y Oscar Isaac

El exitoso director mexicano se acercó al actor guatemalteco para hablar sobre su próximo proyecto cinematográfico.

El reconocido director mexicano, Guillermo del Toro, quien recientemente recibió el Oscar a "Mejor película animada" por "Pinocho", ya está en planes de su próximo proyecto cinematográfico.

De acuerdo con el sitio Deadline, Del Toro se acercó al famoso actor guatemalteco Oscar Isaac para hacerlo parte de "Frankenstein", película que escribirá y dirigirá para Netflix.

Otros actores que ha tomado en cuenta para su cinta son Andrew Garfield y Mía Goth. Sin embargo, el medio destaca que aún no se han realizado ofertas formales a ningún actor, pero los tres están a punto de ser los protagónicos.

EXCLUSIVE: Following his #Oscar win for ‘Pinocchio,’ Guillermo del Toro is getting closer to finding his next live-action film as sources tell Deadline Andrew Garfield, Oscar Isaac and Mia Goth are in early talks to star in ‘Frankenstein’ movie at Netflix https://t.co/KWtS1VguhY — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 15, 2023

Del Toro ha estado trabajando en "Frankenstein" desde hace un tiempo. Su meta es realizar una película centrada en la historia de Mary Shelley, aunque se sabe que todavía no ha finalizado el guion.

En cuanto al enfoque o la versión que el director de 58 años le dará, aún se desconocen detalles. Se cree que Mía Goth podría interpretar a la joven que enamora al médico.

Por su parte, Oscar Isaac continúa destacando en reconocidos proyectos internacionales, tales como "Scenes from a marriage" en HBO y la serie de Marvel, "Moon Knight".

Además, recientemente fue elegido para interpretar a Kurt Vonnegut en una serie criminal de ocho episodios titulada "Helltown".

#Oscar winner Ed Berger is set to direct and EP ‘Helltown,’ an eight-episode crime thriller in development at Amazon Studios from Mohamad El Masri, Robert Downey Jr., Susan Downey’s Team Downey. Oscar Issac is in discussions to star in and EP the project https://t.co/meOjMu179H — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 13, 2023

*Con información de Deadline