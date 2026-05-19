Las reglas para fiscales y personal del MP en el período de García Luna

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Entre las normativas queda prohibido que la actividad fiscal tenga como objetivo beneficiar o perjudicar intereses políticos.

Los fiscales y el personal del Ministerio Público (MP) tienen nuevas reglas luego de que asumiera el cargo como fiscal general y jefe del MP, Gabriel Estuardo García Luna.

El nuevo Fiscal General se reunió el pasado lunes con fiscales y les aseguró que "los ascensos, los traslados y evacuaciones todo va a responder a un solo criterio, capacidad y ética".

Pero, también se dieron a conocer las demás reglas que se tendrán de manera general dentro de la institución, las mismas se encuentran en un memorando en el que se indica que "sin excepción alguna, queda estrictamente prohibido divulgar, reproducir, transmitir o difundir información institucional, documentos, imágenes, audios, actuaciones procesales, datos de expedientes, comunicaciones internas o cualquier otro contenido vinculado al ejercicio de las funciones institucionales sensibles".

Los archivos no podrán ser compartidos a través de medios físicos, digitales, redes sociales, plataformas de mensajería instantánea, correos electrónicos de uso personal o cualquier otro medio no autorizado institucionalmente.

Sin intereses políticos

Además, los fiscales y personal tienen prohibido utilizar la actividad fiscal, las actuaciones procesales o cualquier información derivada del ejercicio de las funciones institucionales para realizar alusiones, referencias o manifestaciones (ya sean explícitas o implícitas) que tengan por objeto o resultado beneficiar o perjudicar intereses políticos, partidarios o personales.

De igual manera, no podrán utilizar la información para que desvirtúen el carácter objetivo, imparcial e independiente "que debe caracterizar la actuación del Ministerio Público de conformidad con Ley Orgánica del Ministerio Público y Código de Ética", se lee en el memorando.

Cabe destacar que, García Luna reconoció el pasado lunes en su primer acercamiento con los fiscales, que existe desconfianza y que a muchos el esfuerzo no fue reconocido y que la regla no siempre fue pareja para todos, aseveró "si ustedes actúan bien y con integridad esta institución va a estar de su lado".

También dijo que en algunos casos el actuar correcto tuvo un costo personal, pero que esa era la razón por la que "vengo a cambiar. Las reglas serán claras y parejas para todos", anotó.