Captan a oso hormiguero y a un yaguarundí trepando árboles en Petén (video)

Algunos ejemplares de ciertas especies fueron captados en un árbol monitoreado con cámaras trampa en Petén, las diversidad que escala en el lugar es impresionante.

A través de las redes sociales de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, Wildlife Conservation Society (WCS) se mostró la actividad tanto diurna como nocturna en uno de los árboles ubicado en el bosque del "Parque Nacional Laguna del Tigre", en Petén.

En las imágenes se puede observar monos araña, puercoespines e incluso llamó la atención el paso de un oso hormiguero y un yaguarundí con su cría.

El yaguarundí es muy sigiloso y se alimenta de pequeños mamíferos. Esta especie está seriamente amenazada por la destrucción de su hábitat y la caza furtiva.

Ha logrado colarse en el imaginario colectivo de algunas regiones por su misteriosa personalidad. Su comportamiento es muy diferente al de otros felinos, un sotobosque denso es fundamental para su hábitat por su dieta.

Por otro lado, el oso hormiguero es nativo de Centroamérica y el norte de Sudamérica, se alimenta de hormigas y termitas, su lengua larga y viscosa sirve para capturar a los insectos. Son de hábitos solitarios y la hembra tiene una sola cría por parto.

Esta especie se encuentra en situación vulnerable, la ampliación de la frontera agropecuaria es una de sus mayores amenazas además de la construcción de carreteras, pues debido a su lentitud, suele morir atropellado.

MIRA LOS VIDEOS:

Canopy CTs test in Laguna del Tigre National Park, Guatemala with our partners @taaltree and @ellendymit from Oregon State University. Thanks to the generous support of @agroamerica and @NaturAceitesGT pic.twitter.com/U2gB8oZ3rI — WCS Guatemala Program (@Guatemala_WCS) August 10, 2022