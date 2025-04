¿Qué pasó con Oswaldo Samayoa, tras salir de Copadeh por un polémico romance?

-

Héctor Oswaldo Samayoa Sosa tomó la decisión de dejar el cargo de Director de Copadeh, luego que se descubriera el romance que sostenía con una subalterna.

EN CONTEXTO: El romance que obligó a Bernardo Arévalo a pedir una investigación en la Copadeh

Era septiembre del año pasado, cuando un escándalo amoroso entre los hombres de confianza de Bernardo Arévalo puso a Gobierno en una situación complicada. El Ejecutivo no quería destituirlo, pero fue tanta la presión social que, al final, abandonó el cargo.

Se trata de Héctor Oswaldo Samayoa Sosa quien fungía como Director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), quien sostenía una relación amorosa con su directora Administrativa y Financiera, Mélany Maribú Escobar Díaz, aún cuando el funcionario estaba casado.

La situación fue tan grande, que el Presidente se vio obligado a pedir una investigación a la Comisión Presidencial contra la Corrupción, en donde resolvieron que "la conducta expuesta referente al Director Ejecutivo de la Copadeh contraviene la prudencia con que el servidor público debe conducirse en el marco de las disposiciones éticas aplicables, al no haber actuado con cautela o moderación".

Al final, Samayoa Sosa presentó su renuncia al cargo y aseguró que si "la vida me puso en esta posición fue por una razón importante, y que hoy me aleja me aleja de un cargo de 4 años para darme una relación que espero, que sea para toda la vida".

Tras abandonar el cargo, el exdirector de Copadeh comenzó a ser más visible en las redes sociales, donde brindaba asesorías sobre derechos humanos e invitaba a sus seguidores a conocer más sobre el tema y su problemática.

Bajo perfil

Sin embargo, no era lo único que hacía pues comenzó brindando con capacitaciones sobre derechos humanos en el Organismo Judicial, pero en noviembre del año pasado, dos meses después de dejar Copadeh por el escándalo amoroso, fue contratado en el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

Su labor era de bajo perfil, no lo colocaba en los reflectores de los medios de comunicación, aunque se suponía que debía estar al lado del Director del IGM, cargo que debía cumplir "con dedicación, diligencia, con arreglo a los principios de la ética y a las prescripciones de la ciencia de la cual es profesional".

(Fuente: Guatecompras)

El contrato inició el 4 de noviembre y finalizó el 31 de diciembre de ese mismo 2024, lapso en el que le pagaron 38 mil quetzales, dividido en un pago de 18 mil y otro de 20 mil.

Servicio diplomático

Samayoa Sosa no quedó ahí. De hecho, su suerte ha ido mejorando, gracias a su cercanía y amistad con el presidente Bernardo Arévalo, según han comentado fuentes del Ejecutivo.

De acuerdo con registros del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), el exdirector de Copadeh ahora es parte del servicio diplomático.

El 1 de abril recién pasado fue nombrado como Ministro Consejero de la Embajada de Guatemala en la República Oriental del Uruguay, pero está asignado a la Embajada de Guatemala en Costa Rica.

Se desconocen los detalles de su contratación como el salario y las funciones que desempeñará Samayoa Sosa en Uruguay o Costa Rica, debido a que su contrato no figura en Guatecompras.

Mientras que el Minex aún no ha publicado las planillas de abril, puesto que aún no concluye el referido mes.

Soy502 consultó al Ejecutivo respecto a esta contratación y las funciones del exdirector de Copadeh, sin embargo, al cierre de esta nota aún no han respondido las interrogantes.

Sigue en Copadeh

Tras la salida Samayoa Sosa, su pareja sentimental Mélany Maribú Escobar Díaz se mantuvo en su cargo como Directora Administrativa y Financiera.

En su momento se informó que la Escobar Díaz tomaría unos días mientras se decidía la situación de la pareja, sin embargo, Samayoa Sosa renunció a su cargo y ella continuó con su puesto, mismo que mantiene hasta ahora, según información pública de oficio de esa institución.

El romance

Todo inició con la contratación de Mélany Maribú Escobar Díaz en julio pasado como Directora Administrativa y Financiera de la Copadeh con un salario de 22,625 quetzales mensuales. Aunque pasó desapercibido, días después comenzaron a ocurrir cosas extrañas dentro de la institución que llamaron la atención de más de una persona.

Finalmente, dejó el cargo por el que fue nombrado, pese a que es una persona allegada al presidente Arévalo y a la vicepresidenta Karin Herrera.