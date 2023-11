Así fue captada otra estrella "Friends" tras la muerte de Matthew Perry

-

El actor fue visto en un aspecto preocupante a menos de una semana de la muerte de Matthew Perry.

Uno de los protagonistas de Friends fue visto en un aspecto "abatido", a pocos días de conocerse la inesperada muerte de Matthew Perry.

El actor, Matt LeBlanc, quien hizo el papel de Joey, fue captado el jueves por la tarde en el interior de un vehículo en Sherman Oaks, California.

En las imágenes, se puede ver al actor portando gafas oscuras y una gorra de béisbol, en un aspecto que algunos consideran bastante triste.

Anteriormente, el elenco principal había emitido un comunicado en conjunto en el que mencionaban estar "completamente devastados" por la muerte del actor que le dio vida al personaje de Chandler.

Así fue visto Matt LeBlanc tras la muerte de Matthew Perry. (Foto: SplashNews.com)

No es el único que luce en mal estado

La actriz Courteney Cox fue captada recientemente en un estado que algunos califican "devastado".

Cox hizo el papel de Mónica, persona que eventualmente se casaría con el personaje de Chandler Bing, interpretado por Matthew Perry.

La actriz de "Scream" fue vista en el auto de su novio Johnny McDaid, luego de salir de un restaurante el pasado lunes 30 de octubre.

Somber Courteney Cox seen for first time since Matthew Perry’s death https://t.co/tKkCeIqVm2 pic.twitter.com/DxC3zMQozz — Page Six (@PageSix) November 1, 2023

*Con información de TMZ