Protagonista de "Friends" reaparece y preocupa por su aspecto tras muerte de Perry

Uno de los protagonistas de la famosa serie ha preocupado al reaparecer luego de la muerte de Matthew Perry.

El elenco de "Friends" se vio devastado por la inesperada muerte de Matthew Perry.

Matthew Perry, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer y Matt LeBlanc alcanzaron la fama mundial al protagonizar la serie Friends, una de las más icónicas en la televisión.

Tras la muerte de Perry, el resto del elenco emitió un comunicado en el que informaban estar devastados por la pérdida de su compañero.

We are devastated to learn of Matthew Perry’s passing. He was a true gift to us all. Our heart goes out to his family, loved ones, and all of his fans. pic.twitter.com/Xv6HkpSEBl — FRIENDS (@FriendsTV) October 29, 2023

"Somos una familia. Hay mucho más que decir, pero ahora tomaremos un momento para llorar y procesar esta pérdida insondable. Con el tiempo, diremos más, cuando podamos. En este momento, nuestros pensamientos y amor están con la familia de Matty, sus amigos y todos los que lo amaron en todo el mundo", expresaron.

Sin embargo, la actriz Courteney Cox fue captada recientemente en un estado que algunos califican "devastado".

Cox hizo el papel de Mónica, persona que eventualmente se casaría con el personaje de Chandler Bing, interpretado por Matthew Perry.

La actriz de "Scream" fue vista en el auto de su novio Johnny McDaid, luego de salir de un restaurante el pasado lunes 30 de octubre.

Somber Courteney Cox seen for first time since Matthew Perry’s death https://t.co/tKkCeIqVm2 pic.twitter.com/DxC3zMQozz — Page Six (@PageSix) November 1, 2023

Perturbadora publicación de Matthew Perry

El intérprete de "Friends", el actor estadounidense, Matthew Perry, publicó una fotografía en sus redes sociales que parece un presagio de su trágico final. La inquietante imagen dejaría muchas interrogantes sin responder.

Se trata de una foto donde se le ve relajándose en el jacuzzi de su casa, con sus auriculares puestos. La imagen se funde con el paisaje de la noche por el reflejo de la ventana. Se trata del mismo lugar donde fue encontrado muerto, según reportó el medio TMZ.

La foto es acompañada del mensaje "Oh, so warm water swirling around makes you feel good? I'm Mattman" ("Oh, ¿entonces el agua tibia girando te hace sentir bien? Soy Mattman"). Fue la última publicación de Perry en sus redes sociales hace 6 días.