La otra vida de Roberto Rosales, el conductor asesinado en la VAS

Roberto Rosales fue asesinado en la autopista VAS. Durante años fue barbero en Villa Canales, pero vecinos denunciaron que también participaba en asaltos.

Por muchos años, Roberto Antonio Rosales Morales fue un rostro familiar en el municipio de Villa Canales.

Tenía 35 años y era conocido por su oficio como barbero. Su peluquería, ubicada cerca de la municipalidad local, era una de las más concurridas del municipio.

"Era servicial, amable y respetuoso", recordó un vecino a Soy502, al describir a quien durante años cortó el cabello de varios residentes del lugar.

(Foto: cortesía/Soy502)

Pero con el tiempo, Roberto dejó de ser el mismo. Cerró su barbería sin mayor explicación y continuó ganándose la vida como conductor de taxi por aplicación, agregó la fuente a Soy502.

Sin embargo, detrás de esa nueva ocupación, vecinos comenzaron a notar una serie de amistades y comportamientos que lo alejaron de la imagen que había cultivado.

Roberto Rosales, fue denunciado en redes sociales por vecinos de Villa Canales

En octubre de 2023, varios habitantes del municipio lo señalaron públicamente en páginas de Facebook como parte de una banda de asaltantes que operaba en colonias cercanas, atacando a estudiantes y vecinos.

En un video compartido en redes sociales ese año, los pobladores exhibieron un asalto. Se observó el momento en que un vehículo se detuvo frente a una vivienda; dos hombres descendieron para robar a las personas sentadas en la banqueta, mientras un tercero, el conductor, esperaba en el carro para facilitar la fuga.

Vecinos identificaron a Rosales como el conductor de ese vehículo. Aseguraron que utilizaba su rol como taxista por aplicación como fachada para cometer delitos y movilizar a los asaltantes.

(Foto: cortesía/Soy502)

(Foto: cortesía/Soy502)

Así fue el asesinato de Roberto Rosales en la VAS

Este lunes 5 de mayo de 2025, a las 23:15 horas, Roberto Rosales fue atacado a balazos mientras conducía un vehículo gris sobre el kilómetro 11 de la autopista VAS, en dirección de Villa Canales hacia la Carretera a El Salvador.

El Ministerio Público (MP) informó a Soy502 que el ataque habría comenzado en el kilómetro 12.1 y se extendió durante varios metros.

A pesar de los disparos, el vehículo logró avanzar unos 100 metros más antes de caer en una cuneta al costado de los carriles.

Rosales murió a causa de múltiples impactos de bala. Su cuerpo fue identificado casi 12 horas después.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Manuscrito cerca del cuerpo de Roberto Rosales

Durante el procesamiento de la escena, fiscales del MP hallaron ocho casquillos de bala y un manuscrito escrito a mano, colocado en el asiento del piloto, junto al cuerpo de la víctima.

El mensaje decía: "Vos Joseph y Carlitos me pelan la v**, aquí no estamos amarrados como los agentes de la SAAS que palmaste o como el Silvestre, a mí sí me la pelas la v****. Los TG valen pura v****".*

El manuscrito hace referencia directa a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), así como a personas mencionadas por nombre o apodo.

Hasta ahora, la SAAS no ha dado declaraciones sobre por qué fue mencionada en el mensaje encontrado junto a Rosales.

(Foto: redes sociales)

(Foto: redes sociales/VisorGT)

La Fiscalía Municipal de Villa Canales está a cargo de la investigación y, según el MP, se maneja como principal hipótesis un posible enfrentamiento entre estructuras criminales. Aclararon que el móvil será confirmado conforme avancen las pesquisas.

(Foto: Bomberos Voluntarios)