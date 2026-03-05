Atropellan a estudiante en plena vía de la zona 12

El menor fue trasladado a un centro asistencial.
OTRAS NOTICIAS: La alerta de las autoridades para los "conductores imprudentes" (video)
Un menor que se dirigía a su centro educativo fue atropellado por el conductor de una motocicleta.
El incidente ocurrió esta mañana de jueves, en la 11 avenida 30 calle zona 12, cerca de la Universidad de San Carlos (Usac).
Bomberos Voluntarios llegaron al lugar, en donde atendieron a la víctima para luego trasladarla al Hospital Roosevelt, ya que presentaba una fractura en el brazo.