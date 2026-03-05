Versión Impresa
Atropellan a estudiante en plena vía de la zona 12

  • Por Jessica González
05 de marzo de 2026, 07:26
El conductor se habría dado a la fuga. (Foto: archivo/Soy502)

El menor fue trasladado a un centro asistencial. 

Un menor que se dirigía a su centro educativo fue atropellado por el conductor de una motocicleta. 

El incidente ocurrió esta mañana de jueves, en la 11 avenida 30 calle zona 12, cerca de la Universidad de San Carlos (Usac).

Bomberos Voluntarios llegaron al lugar, en donde atendieron a la víctima para luego trasladarla al Hospital Roosevelt, ya que presentaba una fractura en el brazo. 

