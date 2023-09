Emma Coronel, esposa de "El Chapo" Guzmán, sale de prisión

-

La esposa de "El Chapo" salió en libertad condicional este miércoles.

El Buró Federal de Prisiones confirmó que Emma Coronel, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, salió en libertad este miércoles.

"Podemos confirmar que Emma Coronel Aispuro fue liberada de custodia del Buró Federal de Prisiones hoy, 13 de septiembre de 2023. Por cuestiones de privacidad y seguridad, el FBOP no provee información adicional sobre las personas que ya no están en custodia", explicó Randilee Giamusso.

La exreina de belleza de 34 años había sido trasladada a un centro de reinserción social o casa de transición, en donde los reos pueden acoplarse poco a poco a una vida en libertad.

Coronel ya cumplió los tres años de prisión que se le adjudicaron tras declararse culpable de tráfico de drogas y lavado de dinero, al colaborar con su esposo.

La mujer es exreina de belleza, modelo e influencer, además es madre de un par de gemelas, Emali Guadalupe y María Joaquina.

"El Chapo" le escribió una carta al juez Brian Cogan, para que le permitiera a Coronel, ahora en libertad, visitarlo acompañado de sus hijas.

"No veo por qué no se le autorice a mi esposa que me visite y traiga a las niñas", escribió Guzmán sobre las pequeñas.

*Con información de Telemundo