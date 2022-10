Aterrador momento: elevador de hospital se desploma con paciente adentro (video)

Las dramáticas imágenes muestran el momento exacto en el que el paciente tuvo que ser empujado dentro del elevador para evitar ser aplastado, luego de que este presentó una falla y se desplomó.

Un paciente que era trasladado en una camilla por personal de un hospital en India, sufrió una trágica caída, luego de que el ascensor donde estaba siendo ingresado para llevarlo a otra área de salud presentó fallas.

El hecho fue registrado por cámaras de vigilancia del lugar, y se han viralizado en redes sociales tras hacerse públicas. Tal y como evidencia el video, el lamentable suceso ocurrió el 8 de octubre, alrededor de las 15:00 horas de ese país.

Las imágenes muestran el momento exacto en el que el paciente iba acompañado de dos enfermeros y un familiar.

Así ocurrió

Uno de los enfermeros ingresó al elevador, para luego poder recibir la camilla con el paciente, sin embargo, cuando apenas estaba entrando la camilla, el ascensor se fue para abajo y en ese momento el paciente cayó dentro.

Fue el enfermero que estaba afuera, quien terminó de empujar la camilla del paciente, pues así evitaría que fuera aplastado por las puertas del elevador.

A patient in a hospital in New Delhi was taken to the elevator, he came down with the door still open, this almost caused the patient's body to rupture, but God's measure saved him.



It is believed that there were workers maintaining the elevator and

the nurses didn’t know. pic.twitter.com/BoK2bxkko6 — THE GLOBAL NEWS. (@THE_GLOBE_N) October 13, 2022

Tras lo ocurrido, la familiar y otros trabajadores del lugar se mostraron desconcertados.

Según la prensa internacional, el paciente sufrió varias lesiones, pero afortunadamente no falleció. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la falla que sufrió el elevador.

*Con información de Milenio.