Covid-19: Pacientes asintomáticos también sufren daño pulmonar

Muchos asintomáticos de coronavirus continúan su rutina normal y no toman los cuidados necesarios al no presentar síntomas.

Un estudio reveló que ellos también corren riesgos muy serios y significativos pues, recientemente se mostró que la ausencia de síntomas no significa que el virus no dañe los pulmones.

Los pacientes asintomáticos con Covid-19 también pueden sufrir daños en estos órganos, según el análisis a cargo de especialistas del Instituto de Investigación Scripps.

Los investigadores del centro ubicado en California, Estados Unidos, señalan que no presentar síntomas no significa la ausencia de daños, pues el virus afecta la función pulmonar a pesar de no ser evidente de inmediato.

Los pulmones pueden ser dañados por el Covid-19 aunque no se presenten síntomas. (Foto ilustrativa: GNDiario)

La investigación fue publicada en la revista Annals of Internal Medicine el pasado 3 de junio y apunta a que, el 45 por ciento de los casos son asintomáticos, lo que dificulta estudiar a tiempo el daño en los pulmones.

“Está claro que con una tasa de asintomáticos tan alta, necesitamos lanzar una red muy amplia, o de lo contrario el virus nos continuará invadiendo”, afirmó, por ello la importancia de realizar pruebas.

Eric Topol, profesor de Medicina Molecular, fundador y director del Instituto Scripps de Investigación Traslacional, afirmó que es necesario seguir con las pruebas, ya que la gravedad de la enfermedad en los pacientes ocurre cuando el virus ha llegado a lo más profundo del aparato respiratorio.

El tejido pulmonar se inflama y causa daños en la circulación microscópica de los pulmones, obstruyendo los vasos sanguíneos.

La zona donde sucede el intercambio de oxígeno por bióxido de carbono deja de funcionar, ya no puede cambiar el oxígeno por bióxido de carbono y la sangre no se oxigena de forma correcta.

Este estudio concluye que no deben pasarse por alto a los asintomáticos, pues las complicaciones para ellos también pueden llegar en determinado momento.

