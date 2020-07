Reino Unido realizará pruebas con anticuerpos a personas mayores

Un grupo de científicos, liderado por la compañía farmacéutica AstraZeneca, en el Reino Unido, probará una terapia con anticuerpos del COVID-19, con el objetivo de proteger a personas de la tercera edad del virus, el sector de la población más vulnerable.

El ensayo iniciará en agosto de 2020, a través de vacunas con dosis de anticuerpos de personas recuperadas.

Se inyectarán a 30 adultos mayores del país y la prioridad de las dosis estará orientada en quienes tengan sistemas inmunes débiles.

Si esta prueba resulta exitosa, la terapia se acelerará en ensayos a gran escala, y se aplicará durante el otoño e invierno del país europeo.

Los anticuerpos son generados por el sistema inmune y tienen estructuras químicas únicas para inhibir patógenos específicos.

El anticuerpo contra el coronavirus intercepta la proteína espiga en la envoltura viral, para evitar que se una a las células humanas.

Por el momento, el tratamiento es “muy emocionante” para los científicos, debido a que funciona recreando las sustancias naturales del cuerpo, para combatir enfermedades en un laboratorio, y luego inyectarlas en pacientes vulnerables.

Los británicos están a punto de iniciar pruebas en adultos mayores. (Foto: PxHere)

También está diseñado para personas con sistemas inmunes tan débiles que las vacunas convencionales no los protegen por completo. Además, será recomendado para quienes están atravesando por una quimioterapia y tomando medicamentos inmunosupresores, o para pacientes de edad avanzada que naturalmente luchan por combatir las infecciones.

¿Qué son los anticuerpos?

Son sustancias producidas por el sistema inmune, que almacenan recuerdos sobre cómo combatir un virus específico. Solo se pueden crear si el cuerpo estuvo expuesto al virus al infectarse o mediante una vacuna, así como de otro tipo de terapia inmunológica especializada.

Si se detecta anticuerpos inmunoglobina M en un paciente, esa persona está transitando un período agudo de la enfermedad.

Si esa persona tiene anticuerpos de inmunoglobina G es porque ya resolvió la enfermedad y tiene anticuerpos contra ella. “Si la persona da como resultado inmunoglobina M, ahí se le debe aislar”, dijo a Infobae Gustavo Lopardo, médico infectólogo (M.N.74.429) y expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología.

“Cuando la persona ya formó anticuerpos no contagia. Es decir, un paciente que transitó la enfermedad va a elaborar anticuerpos contra el virus que sirven como si fueran defensas. En el modelo teórico no se volvería a infectar, sino que estaría inmunizado y no correría riesgo”, explicó Gabriela Piovano, médica infectológa del Hospital Muñiz.

Piovano explicó que en el modelo teórico, la persona ya tendría las defensas preparadas para nunca más volver a atravesar la enfermedad, pero con el coronavirus es todo muy nuevo y relativo: “No tenemos certeza si realmente ese anticuerpo sirve en un posible caso de una nueva cepa del virus, debido a que aún es un escenario muy nuevo y hay evidencia que demostró que es un virus que fue mutando”.

