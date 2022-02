Pacientes esperan en camillas en las afueras de hospital en crisis por Covid en Hong

Hong Kong, China, sufre su quinta ola, impulsada por la variante Ó micron más transmisible. La situación es dramática y los pacientes han tenido que llevar sus propias camillas.

“Esencialmente, en Hong Kong en este momento, lo que debemos hacer es proteger la integridad del sistema de salud”, dijo Gabriel Leung, decano de medicina de la Universidad de Hong Kong. “El sistema de salud en Hong Kong actualmente está bajo una enorme presión”.

Las autoridades atribuyeron el aumento a la "velocidad de transmisión extrema" de la variante Ómicron y dijeron que el "tsunami" de nuevos casos "ha superado con creces" la capacidad de tratamiento, rastreo, prueba y aislamiento de la ciudad.

Los hospitales enfrentan una “inmensa presión”, dijo el gobierno esta semana. La tasa de ocupación en los hospitales públicos era del 92% a partir del 18 de febrero, según mostraron los datos de la Autoridad Hospitalaria de Hong Kong.

Los casos han aumentado considerablemente, de poco más de 100 casos nuevos por día a principios de febrero, a un récord de 6,166 casos nuevos el jueves.

Según los informes de los medios, hubo escenas de pacientes acurrucados en camas dejadas al aire libre fuera de los hospitales, mientras las instalaciones se saturaban. Leung le dijo a “Street Signs Asia” de CNBC que la ciudad necesita reducir la velocidad del aumento actual.

“La única forma en que puede reducir la velocidad ahora es realmente ir y reducir aún más que las personas se mezclen entre sí y se muevan por la ciudad”, dijo. “Entonces, ya sea que llame a eso un bloqueo, o si lo llama medidas sociales y de salud pública mejoradas o intensificadas, realmente no me importa, la jerga no es lo importante”.