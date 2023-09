Salió a cazar con su padre sin imaginar el trágico final que le esperaba

-

La adolescente Baylee Holbrook, animadora y estudiante, fue hallada muerta por su propio padre.

Baylee Holbrook y su padre estaban cazando el martes 26 de septiembre, cuando un rayo cayó sobre un árbol que los atacó, según la Oficina del Alguacil del condado de Putman.

Su padre perdió el conocimiento y al despertar notó que su hija no reaccionaba. El padre de la adolescente de 16 años llamó al 911.

Los servicios de asistencia dieron Reanimación CardioPulmonar (RCP) y la trasladaron al Hospital HCA Florida Putman en Palatka, donde estuvo estable en un centro de traumatología.

Sin embargo, dos días después, la joven "falleció pacíficamente" rodeada de su familia.

Holbrook era estudiante de tercer año en la escuela secundaria de Palatka, donde era animadora. Entre sus pasatiempos esta la fotografía y cazar con su padre.

Matthew Holbrook, padre de la adolescente, rindió homenaje a su hija en una publicación de Facebook: "Baylee Faith Holbrook, eres mi mejor amiga. Nuestros 16 años juntos me han hecho mejor. Me has hecho un mejor hombre. Un mejor padre".

"Entregarte a tu Padre Celestial hoy es algo que pensé que nunca haría, pero es algo para lo que me has estado preparando todo el tiempo. Tengo paz al saber que estás con él y que eres capaz de cambiar la vida de tantas personas", escribió el hombre que pasa por un doloroso duelo.

