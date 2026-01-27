Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

El Padre Guilherme presentará su show Guatemala

  • Por Selene Mejía
26 de enero de 2026, 18:50
Es primera vez que el padre&nbsp;Guilherme visita el país. (Foto: Instagram)

Es primera vez que el padre Guilherme visita el país. (Foto: Instagram)

El padre Guilherme, sacerdote y DJ portugués, llegará a Guatemala para promover la palabra de Dios a través del ritmo. 

OTRAS NOTICIAS: Recomendaciones para asistir a conciertos durante el estado de sitio

Conocido por llevar sus sets a escenarios, eventos masivos y encuentros juveniles, en nombre de su fe, Guilherme demuestra que la música también puede ser un lenguaje que inspire y transforme.

padre dj

Su propuesta ha sorprendido al mundo: música electrónica con un mensaje de unión, esperanza y conexión, misma que trae al país. 

El visionario artista de techno melódico Padre Guilherme fusiona la reflexión sagrada con ritmos electrónicos hipnóticos, su misión de unir fe, sonido y conciencia en una experiencia integral.

Música para la fe

Se consolidó en 2023, tras su participación en la Jornada Mundial de la Juventud, ha participado en eventos multitudinarios, como en el Cristo Redentor, en Río de Janeiro.

 

 

En Guatemala

Formará parte de "Demos Pulso", un evento cuyo eje es el mensaje: "Una nueva generación invitando al papa", que invita a jóvenes a vivir su espiritualidad de manera auténtica, contemporánea y profundamente respetuosa. También participarán grupos musicales locales y se buscará hacer un llamado al papa León XIV para que visite el país.

El evento se llevará a cabo el 12 de marzo, en "Explanada 5". La venta de boletos iniciará el 26 de enero a partir de las 07:00 p. m.

Boletos

Las entradas estará disponibles en Ticket Live, los precios son: 

Ultra: Q690

VIP: Q390

Dancefloor: Q290

General: Q150

 

Padre Guilherme show guatemala 2
 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar