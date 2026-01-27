El Padre Guilherme presentará su show Guatemala

El padre Guilherme, sacerdote y DJ portugués, llegará a Guatemala para promover la palabra de Dios a través del ritmo.
Conocido por llevar sus sets a escenarios, eventos masivos y encuentros juveniles, en nombre de su fe, Guilherme demuestra que la música también puede ser un lenguaje que inspire y transforme.
Su propuesta ha sorprendido al mundo: música electrónica con un mensaje de unión, esperanza y conexión, misma que trae al país.
El visionario artista de techno melódico Padre Guilherme fusiona la reflexión sagrada con ritmos electrónicos hipnóticos, su misión de unir fe, sonido y conciencia en una experiencia integral.
Música para la fe
Se consolidó en 2023, tras su participación en la Jornada Mundial de la Juventud, ha participado en eventos multitudinarios, como en el Cristo Redentor, en Río de Janeiro.
En Guatemala
Formará parte de "Demos Pulso", un evento cuyo eje es el mensaje: "Una nueva generación invitando al papa", que invita a jóvenes a vivir su espiritualidad de manera auténtica, contemporánea y profundamente respetuosa. También participarán grupos musicales locales y se buscará hacer un llamado al papa León XIV para que visite el país.
El evento se llevará a cabo el 12 de marzo, en "Explanada 5". La venta de boletos iniciará el 26 de enero a partir de las 07:00 p. m.
Boletos
Las entradas estará disponibles en Ticket Live, los precios son:
Ultra: Q690
VIP: Q390
Dancefloor: Q290
General: Q150