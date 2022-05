El padre de Yolanda Martínez reconoce que su hija pudo haberse quitado la vida

Padre de Yolanda Martínez no descarta presunto suicidio como la causa de muerte de su hija.

OTRAS NOTICIAS: Encuentran veneno junto al cuerpo de Yolanda Martínez

Después que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó la posibilidad de que Yolanda Martínez se quitara la vida, José Gerardo Martínez, papá de la joven de 26 años, habló sobre esta línea de investigación presentada por las autoridades.

De acuerdo a la Fiscalía, Yolanda Martínez habría dejado un mensaje de despedida escrito en un vaso y en la zona donde fue encontrada habían recipientes de veneno.

A lo que don Gerardo indicó que la hipótesis de un suicidio puede ser cierto.

“De alguna manera, sí estuvo deprimida, porque ahí no nos quiso dar la razón. A lo mejor fue por no querer hacernos daño, porque así lo manifestó con otras personas con cosas que apenas me estoy enterando. Puede ser que eso sí la haya llevado a tomar esa decisión”.

El padre también habló sobre la hipótesis de las autoridades respecto a que un familiar violentaba a su hija.

“Ahí aparece un tío en la carpeta, pero yo no lo estoy metiendo. A lo mejor se metió, pero lo está metiendo la expareja sentimental de mi hija porque de alguna manera dijo que mi hija le había platicado que algo le hubiera hecho un familiar. No sabemos nombres. Yo no estoy diciendo nombres, pero, si hubiera sido un familiar que propició que mi hija se quitara la vida, tampoco voy a descartar otras posibilidades de que eso hubiera sucedido", dijo.

"Para eso van a ser investigadas las cosas. Para eso está la autoridad y si algo arroja que sea un tío o cualquier persona, adelante, yo no tengo problema porque sea tío o no. Yo solo quiero que se aplique la ley”, culminó el padre de la joven.