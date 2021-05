Covid-19: ¿Qué países vacunan a quienes llegan como turistas?

El turismo de salud tomó auge con la aparición de la vacuna que ayuda a reducir los contagios por el covid-19.

En diferentes países, los gobiernos ofrecen vacunas contra el covid-19 como una forma de atraer más turistas, debido a que esta es una época en la que millones de personas en el mundo deciden viajar por vacaciones.

El primer país en ofrecer la vacuna fue Estados Unidos, y específicamente la opción está disponible en estados como Florida, Nueva York y Texas.

Posteriormente, se unieron Dubái, Serbia, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Islas Maldivas, mientras que Cuba ha asegurado que ofrecerá vacunación a turistas pronto.

Las islas Maldivas han sido de los últimos en unirse, bajo el lema “visitar, vacunarse y estar de vacaciones”.

Otros lugares

Autoridades de Alaska también anunciaron que ofrecerán la vacuna contra el nuevo covid-19 a turistas, a partir del 1 de junio.

El gobernador de Alaska informó que cualquiera que llegue a ese país será vacunado de forma gratuita.

I'm announcing today that any tourist coming into Alaska this summer at our major airports will be able to get a #CovidVaccine free of charge. #akgov #Alaska #COVID19 — Governor Mike Dunleavy (@GovDunleavy) April 16, 2021

Cuba incluirá su vacuna Soberana 2 para comenzar a inmunizar a visitantes, cuanto tenga una producción en masa del medicamento.

En el caso de Rusia, desde el perfil de la vacuna Sputnik V, se anunció que los seguidores “serán los primeros en ser invitados a vacunarse en Rusia cuando empiece el programa”, lo cual podría ocurrir en julio próximo.