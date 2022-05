Papá de Debanhi denunció diferencias entre necropsia privada y la de la Fiscalía

El padre de Debanhi, Mario Escobar, reveló que existen resultados diferentes en la necropcia hecha por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la necropsia privada

Escobar reveló una discrepancia entre los resultados de la autopsia que ordenó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Nuevo León y la que él solicitó adicionalmente a otro grupo de especialistas.

Los resultados privados indican que la muerte de la joven no fue accidental. “Bueno, hay muchas diferencias, son más de tres. Las va analizar la Fiscalía y puntualmente ellos deben determinar que no fue un accidente, que no cayó ahí sola.”, dijo.

Según Mario, el dictamen de la FGJ establece que Debanhi llevaba los zapatos puestos al momento de caer a la cisterna, mientras que el independiente indica lo contrario, incluso en los detalles que había dado la institución acerca de las pertenencias de la cisterna resaltaba dónde estaban los zapatos y otras prendas como el brasiere, que no lo portaba la víctima.

Mario Escobar externó: “Sí hay diferencias, desde los tenis, que no estaban puestos o ceñidos en los pies de mi hija. Ahí ya encontramos una diferencia muy puntual, que de alguna manera, se tiene que analizar y verificar por qué no estaban puestos, ya de ahí podemos sacar muchas conclusiones.”

El afectado afirmó que hubo negligencia del perito que la realizó la investigación y exigió la destitución de quien resulte responsable de cometer errores. Luego que el dictamen del estudio privado sea integrado a la carpeta se revelará más detalles de las conclusiones.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos será parte de las organizaciones que analizarán los resultados, además de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres y la Comisión Local de Búsqueda.

Hasta el momento la muerte de la joven gira alrededor de los videos, sin embargo, los resultados de esta necropsia podrían dar un giro totalmente diferente al caso.

Nuevos análisis del video en el motel Nueva Castilla afirman que un hombre se bajó de un auto que se parqueó frente al lugar a las 5:45 am.

Según Griselda Núñez Espinoza, la fiscal que lleva el caso afirmó que se analizan 5 vehículos.