El padre de Debanhi denunció que recibió amenazas de muerte

El padre Debanhi Escobar reveló que ha recibido amenazas de muerte con el fin de que desista en esclarecer la muerte de su hija.

Mario escobar se acercó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ) para denunciar que ha sido intimidado a través de llamadas telefónicas por dar seguimiento a la investigación por la desaparición y muerte de Debanhi.

“No tengo miedo a nada, no me importa que me sigan amenazando de muerte, ¿quién?, no sé, pero no tengo miedo, voy a seguir investigando... en la bóveda que le hice a mi hija hay 3 lugares, y si necesito llegar hasta ese lugar para encontrar la verdad, voy a llegar", expresó.

Mario contó que contrató a un experto para que le hiciera una necropsia privada a Debanhi, para luego compararla con la que realizaron las autoridades, también dijo que sus abogados le harán llegar a la fiscalía los resultados de las investigaciones emprendidas por los peritos particulares contratados por sus familiares.

Otro dato que agregó es que emprenderá acciones legales en contra de las personas responsables que filtraron los últimos videos de la noche en la cual desapareció Debanhi, donde aparece comprando alcohol y tomando el taxi pues aseguró que se encontraban en “cadena de control” y ni la propia familia había tenido acceso a ellos.

“Esperemos que no se sigan filtrando nuevos videos, y si así es, que paguen los responsables. Hay que tratar de fincar responsabilidades si alguien las tiene”, dijo en una de las entrevistas.