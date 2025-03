Papa Francisco estable: continúa su recuperación sin ventilación mecánica

-

El papa Francisco mejora tras recaída y respira sin ventilación mecánica.

El papa Francisco se encuentra estable este martes 4 de marzo, luego de su última recaída. El pontífice, de 88 años, cambió la mascarilla de oxígeno por una cánula nasal de alto flujo, una señal alentadora tras 19 días de hospitalización.

Según fuentes vaticanas, el papa "durmió toda la noche" y continuó con su tratamiento durante la mañana. Aunque su estado es estable, su cuadro clínico sigue siendo complejo y su pronóstico permanece reservado.

El papa Francisco, líder de 1, 400 millones de católicos, fue ingresado en el hospital Gemelli de Roma el 14 de febrero por bronquitis, que derivó en doble neumonía. Aunque su salud mejora, su estado sigue siendo delicado.

A sus 88 años, Francisco ha tenido altibajos, con episodios de insuficiencia respiratoria aguda.

El lunes 3 de marzo sufrió dos crisis debido a una acumulación de mocos en los bronquios, tratadas con broncoscopias. También presentó broncoespasmos que complicaron su respiración.

El 22 de febrero, la situación fue crítica, requiriendo una transfusión de sangre. Los médicos siguen evaluando su evolución, mientras el Papa planea descansar para recuperarse.

Pronóstico "reservado"

Esta hospitalización, la cuarta y más larga desde 2021, genera preocupación por los problemas previos que debilitaron la salud de Jorge Bergoglio en los últimos años: operaciones en el colon y el abdomen, y dificultades para caminar.

La situación ha reabierto además los interrogantes sobre su capacidad para desempeñar sus funciones, máxime cuando el derecho canónico no prevé ninguna disposición en caso de un problema grave que pueda afectar a su lucidez.

El pontífice, que en los últimos tiempos descartó la idea de renunciar, no ha hecho ninguna aparición pública desde su hospitalización ni tampoco se han publicados fotos suyas ingresado en la clínica, como en ocasiones precedentes.

El domingo se ausentó del tradicional Ángelus por tercera semana consecutiva, aunque en un mensaje escrito dio las "gracias" a los fieles por sus oraciones, y tampoco asistirá a las celebraciones del Miércoles de Ceniza, el 5 de marzo.

Su ausencia de esta ceremonia, que da inicio al período de ayuno de la Cuaresma, y sus repetidas recaídas siembran dudas sobre cuál será su estado para Semana Santa y Pascua, uno de los momentos más importantes para los católicos.

El cardenal Ángelo de Donatis, Penitenciario Mayor, realizará la misa del Miércoles de Ceniza.

A la espera de su primera aparición pública, los fieles continúan su peregrinación hasta las puertas del hospital, donde a los pies de la estatua de Juan Pablo II, rezan y encienden velas por la salud del papa Francisco.

"Esperemos que se mejore pronto", dijo a la AFP el lunes Antonio Migliavaca, un vendedor italiano. "Es una persona mayor que está dando mucho a la Iglesia. Esperemos que se mejore lo antes posible", agregó.