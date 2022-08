"Tú puedes seguir": Papa Francisco rechaza renuncia de monseñor Álvaro Ramazzini

El líder religioso dio a conocer su decisión a las máximas autoridades católicas, que rechazaron su partida.

Monseñor Álvaro Ramazzini dio a conocer que presentó su renuncia ante el papa Francisco a su cargo en la Diócesis de Huehuetenango.

En su programa La Voz del Pastor, Ramazzini informó a los fieles católicos que seguirá a cargo, pese a haber presentado su renuncia el 16 de julio.

El Cardenal dio a conocer que su santidad el Papa Francisco no aceptó su renuncia, presentada por haber cumplido sus 75 años, por lo que continuará durante otros años en esta Diócesis.



“Cuando cumplí 75 años envié mi carta al papa esperando su respuesta. Él me pide que siga sirviendo más años en la Diócesis. Me dijo: ‘mira, yo llevo 85 años y sigo sirviendo a la iglesia, tú puedes seguir sirviendo’. Lo que él me manda, yo lo hago” expresó Ramazzini.

Monseñor Álvaro Ramazzini informó que seguirá al frente de la Diócesis de Huehuetenango luego que el Papa Francisco rechazara su renuncia tras haber cumplido 75 años @soy_502 pic.twitter.com/2oaL90PDZX — Fredy Hernández (@FredyHSoy502) August 17, 2022

Monseñor resaltó que aceptó la decisión que se tomó desde Roma y espera seguir sirviendo a su iglesia y a sus feligreses.