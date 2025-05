Papa León XIV llama a evitar el escenario de una tercera guerra mundial

-

El papa León XIV llamó este domingo a evitar lo que calificó como un "dramático escenario de una tercera guerra mundial en vilo".

OTRAS NOTICIAS: Esto opina el papa León XIV sobre la inteligencia artificial

Con una reflexión tras el rezo del Regina Coeli este domingo, el papa León XIV se refirió a los conflictos actuales y llamó a evitar el "dramático escenario de una tercera guerra mundial".

Durante su alocución, el sumo pontífice recordó "la inmensa tragedia de la Segunda Guerra Mundial" y afirmó llevar en su corazón "el sufrimiento del amado pueblo ucraniano", lo que ocurre en la Franja de Gaza y el conflicto entre palestinos e israelíes.

Pope Leo XIV appeals for peace in Gaza and Ukraine, and between India and Pakistan.



"I carry in my heart the sufferings of the beloved Ukrainian people. Let everything possible be done to achieve an authentic, just and lasting peace as soon as possible. May all the prisoners be… pic.twitter.com/lLP2vV8CPe — Vatican News (@VaticanNews) May 11, 2025

"En el dramático escenario actual de una tercera guerra mundial en vilo, como ha afirmado repetidamente el Papa Francisco, yo también me dirijo a los grandes del mundo, repitiendo el llamamiento siempre actual: «¡Nunca más la guerra!»", declaró.

Saludo a los asistentes a la Plaza de San Pedro en el Vaticano. (Foto: Vatican Media/Soy502)

Por aparte, agregó: "Me entristece profundamente lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, ¡cese el fuego inmediatamente! Que se proporcione ayuda humanitaria a la agotada población civil y que se libere a todos los rehenes".

Además, en su mensaje, el papa saludó el alto al fuego entre India y Pakistán y apostó por "un acuerdo duradero", reseñó la Agence France Press (AFP).

Sobre Ucrania

"Llevo en el corazón los sufrimientos del amado pueblo ucraniano que se haga todo lo posible para alcanzar cuanto antes una paz verdadera, justa y duradera", señaló el papa.

El último mensaje llegó después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, propusiera negociaciones directas con Ucrania el 15 de mayo próximo.

TE RECOMENDAMOS: India y Pakistán acuerdan alto al fuego, Trump los felicita

"A mí me ha gustado que siga esa línea del último discurso de Pascua del papa Francisco", aseguró Gloria Rojas Quintana, una española de 26 años y estudiante de doctorado de Derecho Romano en Roma. "Ha sido bastante sorprendente", agregó.