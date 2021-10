"Papeles de Pandora" revelan secretos financieros de funcionarios de varios gobiernos

Millones de documentos filtrados, revelan los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado y más de 330 funcionarios y otros personajes en más de 91 países, gracias a una investigación de más de 600 periodistas.

El Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ) reveló una gran filtración de documentos. Casi 12 millones archivos serán puestos online, en una investigación que promete superar a la de Los Papales de Panamá, ofrecida por el mismo consorcio años atrás. Según uno de los documentos, los bancos de todo el mundo ayudaron a sus clientes a crear al menos 3,926 empresas en paraísos fiscales.

En la investigación figuran los nombres de los presidente de Chile, Sebastián Piñera; de Ecuador, Guillermo Lasso; de República Dominicana, Luis Abinader; así como Vladimir Putin, Shakira, Tony Blair, Rey Abdalá II de Jordania, Dominique Strauss-Kahn, Andrej Babis, Volodimir Zelenski, Elton John, Claudia Schiffer, Ringo Starr y Julio Iglesias, entre otros que figuran en la investigación.

El futbolista Ángel Di María y el exjugador Javier Mascherano, además del entrenador del París Saint-Germain, Mauricio Pochettino, también figuran en dicha investigación. Aunque de momento no se conocen los detalles de qué relación hay entre varios de ellos y la citada investigación.

No todas las personas nombradas en los Papeles de Pandora están acusadas de irregularidades. Por ejemplo, los archivos filtrados revelan que Tony y Cherie Blair ahorraron £312,000 (Q3.26 millones) en impuestos a la propiedad cuando compraron un edificio en Londres que era parcialmente propiedad de la familia de un prominente ministro de Baréin.

En América Latina

Sin embargo, algunos da los datos que se han expuesto aseguran que, en Brasil, la investigación apunta a los dos hombres más poderosos del gabinete económico de Jair Bolsonaro: el ministro Paulo Guedes y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto. En México, aparecen el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal y el exconsejero de López Obrador, Julio Scherer Ibarra, quien es señalado de ser el único propietario de una firma radicada en las Islas Vírgenes Británicas.

En Argentina los documentos mencionan los nombres de Jaime Durán Barba, consultor político de a Mauricio Macri en 2015, Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem y al fallecido Daniel Muñoz (exsecretario del expresidente Néstor Kirchner). En la vecina Chile, el presidente Sebastián Piñera es señalado por movimientos offshore vinculados a la compraventa en las Islas Vírgenes Británicas de Minera Dominga junto al empresario Carlos Alberto Délano, uno de sus amigos de la infancia.

También aparece República Dominicana, los documentos muestran la vinculación del presidente Luis Abinader con dos sociedades en Panamá, Littlecot Inc. y Padreso S. A., ambas fueron creadas antes de asumir el cargo y usadas para gestionar activos en el país. Mientras que en Ecuador, el actual presidente Guillermo Lasso, el informe indica que mantuvo relación con 14 entidades creadas en Panamá, Estados Unidos y Canadá, de las cuales ya están inactivas diez. Sobre las cuatro restantes, el mandatario aseguró no tener propiedad ni beneficio alguno.