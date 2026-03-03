¡En paquete de encomienda! Así ocultaban la droga

Autoridades localizan marihuana oculta dentro de una supuesta encomienda que había recogido momentos antes.
Un hombre identificado como Edgar "N" fue capturado en Puerto Barrios luego de que autoridades localizaran marihuana oculta dentro de una supuesta encomienda que había recogido momentos antes.
El detenido de 32 años, llevaba una caja forrada con nailon blanco que presuntamente había recibido como paquete fue solicitado por las autoridades para hacer una revisión.
Durante la verificación, el agente canino K-9 "Reni" marcó un posible contenido ilícito y en la inspección realizada en coordinación con el Ministerio Público fueron localizadas tres bolsas que contenían un total de cinco libras de la sustancia ilícita.
Además de la droga, fue incautado un celular que será analizado como parte de la investigación, señaló la Policía Nacional Civil.
Las autoridades indicaron que se indaga el origen del envío, ya que aparentemente el paquete fue disfrazado como un producto comercial ofrecido a través de una conocida plataforma digital dentro de Facebook donde los usuarios pueden comprar y vender productos de forma directa.