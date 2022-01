El paraíso guatemalteco de los jubilados extranjeros

Guatemala se convirtió en el lugar preferido de los extranjeros para vivir tras su retiro según un reportaje de The New York Times.

Tanto los jubilados como quienes pueden realizar su trabajo a distancia, eligen Antigua Guatemala para mudarse y la pandemia fue el momento en el que creció el mercado inmobiliario en el área, acrecentando el valor de los bienes inmuebles.

Condominios cerrados en las afueras de la Ciudad Colonial pero cercanos al centro son los preferidos, la mayoría cuenta con complejos rodeados de jardines y pequeñas plazas en el centro que reproducen la estética antigüeña.

“Está cerca de Antigua pero no en el ajetreo y el bullicio de las áreas comerciales...los residentes pueden observar el volcán inactivo de Agua”, dijo Glenn Wilson de una de las inmobiliarias abordadas por el medio estadounidense.

La mayoría de lugares se encuentra a 30 minutos a pie o a 10 minutos en auto, agregando la ventaja de que el Aeropuerto Internacional La Aurora en ciudad de Guatemala se encuentra más o menos a una hora de distancia.

Una de las preguntas más recurrentes a los vendedores por los interesados es la velocidad del internet en el lugar, si es lo suficientemente fuerte para trabajar.

Wilson afirmó que la demanda de viviendas en Antigua, un destino turístico y de retiro, tanto para guatemaltecos como para extranjeros, aumentó durante el 2021, en gran medida por compradores que pueden trabajar de manera remota.

Según explica el mercado inmobiliario a inicio del 2022 está "más activo" de lo que había sido en años, estimando que los precios son entre un 10 y un 15 por ciento más altos que antes de la pandemia.

Otros agentes inmobiliarios afirman lo contrario, explicando que Antigua es un mercado de compradores con demanda debilitada y abundante oferta debido a la incertidumbre del mercado.

“Nadie está tratando de tomar decisiones de por vida como gastar $500,000 (Q3 millones 850 mil) si no saben qué va a pasar con la economía y la pandemia”, explicó el especialista Rolando León.

"Con menos compradores actualmente los vendedores se han vuelto más flexibles en los precios", dijo, afirmando que la actividad general de ventas se ha mantenido estable.

Pedro Ramírez Fait, presidente de la Cámara de Corredores de Bienes Raíces de Guatemala, dijo al medio extranjero que el mercado inmobiliario del país tuvo un muy buen desempeño en 2021, especialmente en los últimos seis meses, tras la desaceleración de ventas debido a las restricciones por pandemia, logrando estabilizarse.

Mercado inmobiliario en Guatemala. (Foto: The New York Times)

Los agentes en bienes raíces consultados por The New York Times dijeron que Guatemala no tiene un servicio de cotización múltiple centralizado, esto dificulta el seguimiento de las tendencias de precios.

Acerca de la locación favorita de los compradores, los especialistas afirman que miran cada vez más hacia los suburbios del sur:

“La mayoría de las grandes plantaciones de café están ubicadas allí y eventualmente se venden para nuevos desarrollos inmobiliarios”, dijo León.

“El costo de la tierra está aumentando tan rápido que los productores de café tienden a vender por un buen dinero para comprar más tierra fuera de las ciudades”, expresó.

Perfil de los compradores de bienes raíces en Antigua:

La mayoría son compradores de segunda vivienda o jubilados de otras partes de Guatemala,

León explicó que la mayoría de compradores internacionales viene de Estados Unidos (muchos con un vínculo directo con Guatemala) y Canadá y de Europa, especialmente de España.

El 60 por ciento de los compradores son guatemaltecos y el resto extranjeros, a comparación de años atrás, donde la mayoría de compradores eran extranjeros.

Mira el reportaje completo de The New York Times.