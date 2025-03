El paraíso en la tierra: las fotos de María Renée Pérez Yonker en playa del Caribe

-

María Renée Pérez causa sensación en Instagram con estas atrevidas fotos disfrutando de las aguas del Caribe.

OTRAS NOTICIAS: El vestido corto que lució María Renee Pérez dando las noticias

María Renée Pérez Yonker, la querida presentadora de noticias, publicó una serie de fotografías de su viaje por las Islas Turcas y Caicos, un territorio británico, ubicado en el océano Atlántico y considerado parte de la región del Caribe.

La presentadora visitó las Islas Turcas y Caicos. (Foto: Instagram/@mariarenepy)

En su publicación describió: "El paraíso en la tierra... un pedacito del Reino Unido en el Caribe, GranTurk fue demasiado... viviendo un sueño y trabajando fuerte. Enfocada y agradeciendo. Todo llegó y apenas empieza".

El look que porta la conductora en las fotos es un atrevido bikini color negro, sombrero playero café claro y unos lentes de sol.

Miras las fotos:

Una vez más la conductora sorprendió a sus seguidores. (Foto: Instagram)

El look total que utilizó María Renée. (Foto: Instagram)

LEE TAMBIÉN: María Renée Pérez causa sensación con fotos desde la playa

Foto: Instagram/@mariarenepy

En la publicación donde comparte estas fotos destacaron los comentarios como: "Qué lugar más hermoso", "Un sitio mágico y bello", además elogiaron la belleza de la conductora en el paraíso.

Foto: Instagram

Además, recientemente compartió su último destino de vacaciones en sus redes sociales:

"La última isla Cabo Rojo tiene una playita que se llama Baby Beach y junto a un pedacito de mi gran comunidad tuvimos un día hermoso. La vida me ha dado batallas inimaginables, pero hoy en día lo que me prometo al despertar es gozar cada instante que Dios me regala. Trabajando fuerte sin parar y siendo determinada, con limites y dándole a los que realmente quieren crecer... TODO SE PUEDE. ¡Gracias, Innova! Dios mío, qué feliz que soy", expresa la presentadora.