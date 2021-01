Hasnat Khan de 62 años, originario de Paquistán, reveló que mantuvo una relación amorosa en secreto con la Princesa Diana, de 1995 a 1997.

El hombre suele mantenerse alejado de los escándalos y no hablar con los medios, pero recientemente reveló cómo vivió Lady Di los días anteriores a esa entrevista, donde habló del romance entre el príncipe Carlos y Camila Parker Bowles.

Khan contó al Daily Mail que dicha entrevista se produjo por medio de una manipulación del periodista Martin Bashir hacia Diana Spencer.

La entrevista tuvo lugar en el Palacio de Kensington donde Lady Di pronunció una frase que quedó para la posteridad: “En mi matrimonio éramos tres, estaba un poco concurrido”, haciendo referencia a la relación extramarital con Camila.

En noviembre, la BBC fue acusada de falsificar documentos para asegurar la entrevista, y ahora, Khan, un cardiólogo cuya relación con Diana comenzó en 1995 y terminó antes de su muerte en 1997, afirma que el entrevistador Martin Bashir “explotó” a Diana.

El amante secreto de Diana consideraba que la entrevista había sido un error.

“Una de sus cualidades más atractivas era su vulnerabilidad. Era lo que la hacía querida por el público. Más tarde me di cuenta de que Martin aprovechó esas vulnerabilidades y las explotó”, dijo Khan al Daily Mail.

En medio del escándalo, el príncipe William recibió con satisfacción el inicio de una investigación sobre cómo Bashir se ganó la confianza de su madre.

“Fue muy persuasivo con Diana y le llenó la cabeza de tonterías”, dijo Khan, quien es famoso por su privacidad y rara vez ha hablado públicamente sobre su relación con Diana.

Khan dijo que después de hablar con Bashir, Diana comenzó a creer que el príncipe Carlos había dejado embarazada a la niñera de sus hijos, Tiggy Legge-Bourke, y la volvió paranoica “con conversaciones sobre escuchas telefónicas”.

“ Ella no era una persona paranoica, pero con todas esas ideas y charlas sobre escuchas telefónicas, Bashir trataba de llevarla a un lugar donde desconfiara de las cosas y de la gente que la rodeaba ” Hasnat Khan , pareja secreta de Lady Di

La princesa grabó la polémica entrevista concedida a Bashir y luego se lo contó a Khan. Cuando este vio la entrevista, solo, durante un turno en el hospital, no podía creer lo que estaba viendo: “Diana me llamó tan pronto como terminó y me preguntó qué pensaba y le dije que fue terrible y un gran error”.

Khan recordó haberle preguntado a Diana qué harían los miembros de la realeza. “Ella fue absolutamente clara y dijo que les pedirían (a ella y a Carlos) que se divorciaran”. Así fue.

Un mes después de la transmisión de la entrevista de la que hablaba todo el mundo, la reina Isabel II le pidió a Carlos y Diana que pusieran fin a esta situación y se divorciaran.

Además, Khan contó que una de las razones por las que ella quería dar la entrevista era para forzar el divorcio.