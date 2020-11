La verdad de la amistad entre Camilla y la Princesa Diana

El triángulo amoroso entre Diana de Gales, el príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles (entonces Camilla Parker Bowles) es la trama en la que se centra la cuarta temporada de The Crown.

Aunque fueron rivales al pelear al amor del príncipe, de hecho, previo al descubrimiento de Diana acerca de la relación de ambos, ellas fueron amigas.

Relación entre Diana y Camilla

Carlos tuvo una aventura con Camilla después de que ella salió de su matrimonio con Andrew Parker Bowles, luego llegó Diana.

En la biografía "The Duchess: Camilla Parker Bowles and the Love Affair that Rocked the Crown", el autor Penny Junor cuenta que Diana visitaba a menudo la casa de campo de Camilla y a Andrew en Bolehy de Manor, Wiltshire, cuando empezó a salir con Carlos en 1980.

Camilla era 14 años mayor que Diana y se volvió en consejera de la joven de 19 años.

Había confianza pues Camilla fue muy cercana de la hermana mayor de Diana, Lady Sarah McCorquodale, con quien Carlos también salió brevemente.

Junor cuenta que Camilla adquirió un papel de "hermana mayor" para Diana y fueron vistas juntas cuando fueron a ver al príncipe Carlos competir en las carreras de Ludlow. Ese fue el día que marcó el debut público de Carlos y Diana como pareja.

En el libro de Andrew Morton, "Diana: Her True Story", relata incluso que poco después de que la pareja anunciara su compromiso en febrero de 1981 y Diana se mudara a Clarence House ella encontró una nota de Camilla en su cama invitándola a almorzar, ambas disfrutaron de una linda reunión.

Sin embargo, Diana le dijo a Morton que después sospecharía que Camilla estaba tratando de averiguar cuándo podría ver a Carlos a solas.

Morton cuenta que Diana comenzó a sospechar sobre Carlos y Camilla durante su compromiso. La futura novia se molestó cuando se enteró de que Carlos le había regalado un brazalete a Camilla, poco antes de la boda real.

Estaba grabado con las iniciales G y F, Diana estaba segura de que era una referencia a los apodos que se dice que Carlos y Camilla se dieron: "Gladys y Fred", en honor a dos personajes de The Goon Show.

Otros especularon que significaba "Girl Friday" por la película de 1940 His Girl Friday que trata sobre un hombre que intenta alejar a su ex esposa recién comprometida de su nuevo amante.

Junor explicó que la princesa recién casada se enojó cuando encontró una foto de Camilla en el diario de Carlos mientras la pareja estaba de luna de miel.

Camilla se mantuvo alejada de Diana en los primeros años de su matrimonio, incluso evitó eventos en los que sabía que la pareja real acudiría.

Diana le contó a Morton que una vez apareció sin avisar en la fiesta de cumpleaños de la hermana de Camilla, Annabel Elliot para sorprender a Carlos. Ahí insinuó a Camilla sus sospechas. Diana recordó que cuando Camilla preguntó qué más podía desear la princesa, además de la adoración pública y sus hermosos hijos, Diana le respondió: "Quiero a mi marido".

En una entrevista a la BBC Diana dijo: “Éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado”.

En 1994, Carlos admitió su adulterio en la entrevista con Jonathan Dimbleby, diciendo que el matrimonio se había "roto irremediablemente".

TE PUEDE INTERESAR: