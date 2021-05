Jorge Cisneros, participante de Combate, sufrió un infarto en vivo

Jorge Cisneros sufrió un infarto en pleno programa de Combate. Luego, tras recuperarse, anunció su retiro del programa de televisión.

OTRAS NOTICIAS: La razón que llevó a Aida Estrada a renunciar al programa Combate

Durante el programa de Combate, transmitido la noche del miércoles 5 de mayo, Jorge Cisneros participó en un reto de resistencia física a un choque eléctrico de 25 voltios. El jugador que más tiempo resista recibiendo la descarga es quien gana.

Cuando Cisneros recibía la descarga se escucha que alguien dice : "Ya, ya, ya soltálo, apágalo" y segundos después el combatiente del equipo naranja cayó al suelo. Inmediatamente sus compañeros se percataron que algo no estaba bien.

En ese mismo momento, Cisneros fue auxiliado por paramédicos del lugar. El joven logró recuperarse y fue estabilizado. Posteriormente, los médicos le recomendaron reposo, por lo que Cisneros no participará esta noche en un nuevo episodio.

Mira el video:

Renuncia

Luego del incidente, los fanáticos estuvieron preocupados por la situación de Cisneros, por esta razón, Eduardo Andrade, presentador de Combate, aclaró la situación señalando que Jorge Cisneros estaba bien de salud y que los juegos del programa no se hacen con el objetivo de dañar a los concursantes.

"Nadie ha atentado contra la vida de los combatientes. Todos los juegos son probados y ninguno de ellos atenta contra la salud ni contra la vida. Algunos tienen lesiones, sí, son competencias, pero no son creados para dañar la integridad física", comentó Andrade.

Cisneros, quien tomó el micrófono para tranquilizar a sus seguidores anunció que tomaría la decisión de abandonar el programa.

"Me siento bien, pero me siento triste. Creo que esto, como lo digo siempre, ha sido un sueño para mi y lo sigo viviendo. Yo soy muy orgulloso y al quedarme aquí, estaría no valorándome, entonces he tomado la decisión de retirarme del set con todo el dolor de mi corazón", dijo en un video en vivo.

*Con información de Combate.