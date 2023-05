Participante de Sabadísimo sufre desmayo en pleno show

Una participante del programa guatemalteco "Sabadísimo" se desmayó en pleno show y los presentadores corrieron a auxiliarla.

Gladis Boche, concursante del segmento "Canta y no llores", se desvaneció luego de informar en vivo que dejaría la competencia.

La participante anunció entre lágrimas que tomaría la difícil decisión de abandonar el concurso de canto, que forma parte del programa familiar que se transmite los sábados por Televisiete de 7 a 10 de la noche.

Foto: Instagram

"¿Te quedas o te vas?", le dijo Jeimmy Aburto a la intérprete que contestó: "Me voy", "¿Por qué ese rotundo no?", preguntó el conductor Pedro Ochandiano.

"Primero que nada pido disculpas a esas personas maravillosas que nos ven, la verdad he recibido muchos mensajes y sí, acepto, no tengo la razón, tengo la culpa, he tenido muchos problemas, todos los tenemos pero al menos, no tengo nada más que decir más que un ¡adiós! y muchas gracias a todos, en serio, oportunidades hay muchas en la vida y me disfruté mucho estando aquí, como le dije a mi familia me voy con la frente en alto, contenta y gracias", dijo.

"Nuestro compañero dijo que mejor no estuvieras acá porque de todas formas te ibas a ir", le dijo Ochandiano. "Tú fuiste quien dijo esto a la producción", agregó Aburto, afirmando que muchos consideraban que la actitud de Boche no era la adecuada.

Foto: Instagram

En ese momento la concursante rompió en llanto "Yo amo cantar y el día que no cante me voy a morir, todos tenemos procesos, problemas", agregó.

"El motivo por el que no he podido venir es porque no tenía dinero para el transporte... mi hijo está enfermo de cáncer, cosa que no es fácil llevar, él es mi motivación, él me dice, en realidad no quería meter a mi hijo en esto, pero tengo dos bebés y me está costando, no están conmigo, quisiera tenerlos conmigo, no se puede, pero es mi decisión", expresó.

Los presentadores trataron de convencerla de quedarse, sin embargo Boche no dio su brazo a torcer y se retiró a dos semanas de la final.

Tras este impactante momento la concursante tuvo que ser auxiliada, pues las intensas emociones que vivió hicieron que se desvaneciera.

Foto: Captura pantalla

MIRA EL VIDEO: