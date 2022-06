¿Qué pasará si Amber Heard no puede pagarle a Johnny Depp?

La abogada Elaine Bredehoft afirmó que su cliente Amber Heard no puede pagar los 10.3 millones de dólares que debe dar a Johnny Depp, por ello estaría decidida a apelar el fallo. ¿Cuál sería el próximo panorama?

Amber Heard tiene que pagar 10.3 millones a Johnny Depp, pues la juez Penney Azcarate redujo los 14 millones otorgados al actor, sin embargo, la defensa de la actriz afirmó que ella no cuenta con el dinero.

Ante esto, Heard apelará el veredicto pues la actriz "absolutamente no puede" pagar el monto.

La analista legal Emily D. Baker dijo a la revista People, qué pasaría si Heard no puede cumplir con el pago.

“Dependerá de las partes, pero una vez que se dicte el fallo el 24 de junio, me pregunto si los abogados comenzarán a negociar el pago del fallo, Ben Chew dijo en su alegato final que Johnny Depp no buscaba castigar a Amber Heard con dinero”.

“Si quieren hacer cumplir la sentencia inicia un proceso completamente separado en la corte, potencialmente embargar una propiedad y establecer las formas en que se debe pagar. Me imagino que esto es lo que harían: buscarían obtener una orden judicial para evitar que Amber Heard repitiera declaraciones que el jurado consideró difamatorias y luego estipularía que no se realizarán los pagos”.

"Él no está interesado en el dinero, creo que está más interesado en que ella no repita estas acusaciones, obtener el fallo es una cosa, obtener el dinero es algo completamente diferente”, dijo.

Si el equipo de Depp continúa reclamando el dinero podrían embargar propiedades, salario o cualquier ingreso que ella logre obtener y esto comienza cuando se dicte la sentencia el 24 de junio.

Ante esto la especialista opinó:

“Desde el punto de vista de las relaciones públicas, no sería ideal ver a Johnny Depp tratando de hacer cumplir este juicio de manera agresiva”, veremos lo que hacen. No creo que los veamos persiguiendo agresivamente este juicio de inmediato y no creo que necesariamente deban hacerlo en este momento”.

Además, Baker opinó que declararse en quiebra no necesariamente ayudaría a Heard con el pago de los daños. Otra cuestión es que las promesas de caridad de Heard quedarían en el aire (los 7 millones de dólares prometidos a dos instituciones tras su divorcio con Depp).

Johnny Depp ganó el juicio por difamación que puso a Amber Heard. En lugar de ser indemnizado con 50 millones de dólares, el jurado le otorgó 15 millones. Estos fueron reducidos por la juez a 10.3.

Así mismo, el famoso debe pagar dos millones de dólares a Amber por difamación.