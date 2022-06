Las "pistas" en video de Shakira que comprobarían que Piqué sí le fue infiel

La canción "Te Felicito" de Shakira está dando de qué hablar, pues muchos aseguran que está dedicada a Piqué. El tema comenzó a tomar revuelo a partir de los rumores de separación de la pareja luego de que los medios españoles lo ventilaran.

Algunos fans consideran esta canción tiene todas las características que describen al astro español de fútbol y el video guardaría señales de esto.

¿Cuáles son las pistas que dicen que Shakira habla de Piqué?

1. La letra de la canción describe una infidelidad y la reacción de la persona que se dio cuenta que fue traicionada.

“Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes ¡te felicito qué bien actúas!”, inicia.

2. La cantante hace la seña de amor y paz durante el video, Gerard Piqué comenzó a hacerla por Shakira cada vez que estaba el metía un gol. La señal era hecha para representar el cumpleaños de Shakira el 2 de febrero, el mismo día que el futbolista cumple años.

Seña de amor y paz que Piqué hacía a Shakira. (Foto: Sports)

Shakira hace la seña que Piqué suele hacer en el el campo. (Foto: Oficial)

