"¡No me toque!": pasajera advierte a hombre en pleno bus urbano (video)

-

Una pasajera lanzó una contundente advertencia a un hombre que hizo contacto físico con ella mientras conversaban.

A través de redes sociales se hizo viral un video que muestra un incidente protagonizado por una mujer y un hombre en una unidad de Transmetro.

Según el clip que dura pocos segundos, ambos conversaban aunque aparentemente no se conocían. De repente, el hombre hace contacto físico con ella a lo que responde molesta con una advertencia.

"Pero no me toque, podemos platicar pero no me toque (...) que ahí sí vamos a tener problemas, porque no me gusta que me toquen", expresa ella al hombre que va sentado a la par suya.

El video fue subido por la cuenta Cris DP con una pregunta para abrir debate entre internautas. "Qué piensan de este caso? Para hablar con un desconocido no es necesario tocarlos", escribió el usuario.

Con más de seis mil reproducciones, las imágenes se viralizaron y recibieron diversas reacciones en la sección de comentarios. "La chica actuó bien, puso límites", "Yo no hablo con nadie, me explota", "Ese señor hace eso en el transmetro, a mí ya me la hizo y yo super asustada", se lee.

Míralo aquí: