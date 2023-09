El "peculiar pasajero" de un motorista que sorprendió a conductores (video)

-

El pasajero llamó la atención por la insólita manera en la que iba "metido" dentro de un objeto a bordo de una motocicleta.

Cada día, los guatemaltecos se enfrentan al tránsito de la ciudad cuando van camino a sus labores, hogares u otros mandados por hacer.

Sin embargo, son varias las escenas curiosas las que hacen "ameno" el tiempo entre los vehículos. Tal es el caso de un "pasajero" de motorista que no pasó desapercibido entre conductores.

En un video compartido recientemente en TikTok, se observa como el piloto lleva a bordo un cajón de una lavadora, pero dentro de este, va acomodado lo que parece ser un maniquí con casco puesto. Aunque algunos usuarios creyeron que se trataba de una persona, al acercar la toma se observa que este no se mueve.

En el orificio se asoma la cabeza del pasajero portando casco. "Jajajaja chapín que se respeta", escribió el usuario Denilson Raguay junto al clip viral con más de 57 mil reproducciones.

#guatemala #sosbasura ♬ sonido original - Pintamos Toda La Casa @denilsonfl JAJJAJAJA CHAPÍN QUE SE RESPETA JAJA #viral

Ante la situación inusual, usuarios no dudaron en reaccionar con humor en comentarios. "El negocio del futuro lavandería a domicilio", "Jajaja si cierto un domingo lo vi", "Y yo con pena cuando llevo una bolsa de ropa", "No dominamos el mundo porque no queremos", se lee.

Diversos momentos curiosos en el tránsito se han viralizado en las últimas semanas. Desde mascotas, peluches y estructuras metálicas, hasta piñatas han sorprendido a los guatemaltecos en las calles.