¿Qué pasará en Guatemala tras el fin de la pandemia del Covid-19?

Autoridades del Ministerio de Salud se pronuncian luego que la OMS declarara el fin de la pandemia del Covid-19.

El departamento de comunicación social del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) compartió un audio a Soy502 con las declaraciones emitidas por el ministro José Coma Martín, quien se refiere al fin de la pandemia del Covid-19, tal y como lo declaró este viernes 5 de mayo la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según el titular de Salud, a la población guatemaltecas se le sigue recomendando que continúe con sus medidas de higiene, pese a la positividad del fin de la pandemia debido a que el virus sigue conviviendo con las personas.

En el caso de Guatemala, José Coma explicó que el ministerio acatará y seguirá las recomendaciones de la OMS. Sin embargo, se sostendrá un diálogo con el presidente Alejandro Giammattei, para determinar si en el país se dará por finalizada la emergencia por Covid-19, siempre y cuando los datos lo permitan.

"A nivel de Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, lógicamente nosotros acatamos y seguiremos siempre las recomendaciones de la OMS, y por lo tanto, saldremos una vez haya hablado con el señor presidente dando la información de que para nosotros el estado de emergencia Covid-19, también finaliza, si nuestros datos nos lo permiten", dijo José Francisco Coma.

Al 3 de mayo, el Tablero de Covid-19 de Guatemala establece que en el país, durante el 2 de mayo, se registraron 152 casos de 5,799 pruebas realizadas. No se reporta ningún fallecido. A nivel general, se estima que hay 1,246 personas contagiadas activas.

Desde el 13 de marzo de 2020, al 3 de mayo de 2023, en Guatemala se han registrado 1.2 millones (1,248,823) de casos positivos y 20,196 personas fallecidas por Covid-19.

OMS anuncia el fin de la pandemia

En una rueda de prensa desarrollada este viernes 5 de mayo, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció el fin de la emergencia sanitaria global derivado por el virus del Covid-19.

"Ayer, el Comité de Emergencia se reunió por decimoquinta vez y me recomendó que declarara el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo", dijo Tedros.

"Ha sido una decisión tomada con precaución. No dudaré en volver a declarar la emergencia si la situación cambia", agregó.

Pese a la decisión que fue tomada por el comité correspondiente, el director de la OMS explicó que eso no significa que el Covid-19 haya terminado como amenaza para la salud mundial.

El virus del SARS-CoV-2 que cobró la vida de millones de personas por todo el mundo, fue declarado por la OMS como emergencia mundial el 30 de enero de 2020.

"Hace 1,221 días, la OMS se enteró de un grupo de casos de neumonía de causa desconocida en Wuhan, China. El 30 de enero de 2020, siguiendo el consejo de un Comité de Emergencia convocado en virtud del Reglamento Sanitario Internacional, declaré una emergencia de salud pública de interés internacional por el brote mundial de #COVID19 , el nivel más alto de alarma según el derecho internacional", señaló Tedros.