La Salida de Messi dejó la primera renuncia en el Barcelona y una dura carta contra Laporta

La salida del Lionel Messi del Fútbol Club Barcelona (FCB) no solo ha causado tristeza y sorpresa entre sus aficionados sino también está provocando los primeros roces dentro del la dirección del Barcelona.

El primero en mostrar su descontento abiertamente fue Jaume Llopis, miembro de la Comisión Espacio Barcelona y Profesor de la escuela de negocios IESE de la Universidad de Navarra especializado en las áreas de estrategia y organización corporativa.

Presentó su dimisión con una carta contundente dirigida al presidente del Barcelona, Joan Laporta: “Pasarás a la historia como el presidente que despidió a Messi”, escribió reforzando su molestia.

Además, le hace saber que se siente decepcionado y le recalcó sentirse seguro de que se pudo hacer mucho más para que el seis veces ganador del Balón de Oro se quedara en el club.

"Los que sobran son muchos. Messi era patrimonio importante del FC Barcelona", expresó.

[SPORT] | Jaume Llopis, a member of Laporta’s board, resigns: “You will go down in history as president who fired Messi from the club.” pic.twitter.com/vHP4C2hc1R — BarçaTimes (@BarcaTimes) August 8, 2021

"Reforzamos al PSG"

Llopis, en su carta, le remarca a Laporta que haber permitido la salida de Messi, y dadas las altas posibilidades para que ingrese al París Saint-Germain (PSG), solo hará reforzar al club francés. Esto repercute en que Kylian Mbappé se vaya al Real Madrid y en palabras de Llopis es el plan perfecto para Florentino Pérez Rodríguez, presidente del Madrid.

Además, no se cree la versión que dio Laporta a los medios en la conferencia de prensa para justificar la salida del astro argentino.

Cabe recordar que durante la conferencia de despedida que dio Messi este domingo dijo : "Tengo en claro que yo hice todo lo posible para quedarme. Escuché muchas cosas sobre mi futuro, pero lo tengo bien claro, que di lo máximo para quedarme”, con esas palabras evitó generar roces con el presidente, pero subrayó lo que cedió para evitar el final de la relación con el el Barça.

Jaume Llopis (member of the Espai Barça Commission) resigns in protest of Messi's departure from the club and adds: "Laporta, you have made it easier for Mbappé to go to Madrid, Florentino's perfect plan.” pic.twitter.com/XHeu4sGMI5 — Real Madrid Info ³⁴ (@RMadridInfo) August 8, 2021

Lee la carta completa

Querido Joan:

Me has decepcionado, pensaba que eras el único capaz de enfrentarse a Florentino. Me falta información pero seguro que se podía hacer mucho más para que Messi se quedara. Los que sobran son muchos.

Messi era patrimonio importante del FC Barcelona.

Ya veremos cuándo llega la Superliga, si llega, y mientras, reforzando al PSG y facilitamos que Mbappé vaya al Madrid. El plan perfecto de Florentino. Pasarás a la historia como el presidente que despidió a Messi.

Gracias por la confianza en ponerme a la Comisión Espai Barça, y, aunque no haya ningún nombramiento oficial ni responsabilidad, creo que he aportado cosas positivas, pero me veo en la obligación de dimitir porque quiero tener libertad para poder expresar mis opiniones.

Te deseo mucha suerte.