Pastor critica fotografías “inapropiadas” de mujeres en redes sociales

El líder religioso se ha ganado las críticas a través de redes sociales por tratar de decir cómo deberían comportarse o vestirse las mujeres.

El pastor Brian Sauvé se encuentra en el blanco de las críticas tras opinar sobre el comportamiento de las mujeres en las redes sociales.

El pastor cristiano, que trabaja en Refuge Church en Ogden de Utah, indicó que no hay necesidad de mostrar a través de fotografías el recorrido que ha pasado una mujer intentando perder peso y tampoco documentar el paso a paso de su embarazo hasta convertirse en madre.

“Queridas damas, no hay razón alguna para que publiquen fotos de ustedes mismas con camisetas escotadas, bikinis, sostén y ropa interior”, agregó el pastor en su publicación a través de Twitter.

Sauvé de 31 años y padre de familia también indicó que a diario sus hermanos cristianos se enfrentan a tentaciones sexuales debido a cientos de imágenes que existen en las redes sociales de mujeres enfundadas en sensuales atuendos.

Sauvé no sólo criticó a las mujeres de otras religiones que se muestran escasas de ropa, sino a las mujeres cristianas quienes también caen en dichos actos.

“Hermanos, no tienen más remedio que vivir en un mundo donde incluso algunas de sus hermanas cristianas profesan desfilar sus traseros y senos frente a ustedes”.

Las críticas de Brian Sauvé hacia las mujeres desataron la furia de los usuarios de las redes sociales, quienes lo han tundido con opiniones contrarias.

“Querido Brian, no te atrevas a decirnos lo que podemos o no podemos hacer. Aquí no tienes poder”, le escribió otra usuaria.

Tras la ola de críticas, el pastor canadiense les dio la bienvenida a sus haters feministas.

“Muchos hombres y mujeres que probablemente se identifican como feministas liberales recientemente se han interesado bastante en mi cuenta de Twitter. Bienvenidos, me alegra que estés aquí”, escribió el pastor cristiano ante la ola de críticas quien aprovechó su polémico mensaje para llamar a todos los que lo señalan como “hipócritas, pecadores y vagabundos morales”.