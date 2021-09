La brutal patada de un futbolista a su rival en Inglaterra (video)

La jugada se ha hecho viral en el fútbol inglés, no por la gravedad del golpe, sino por la decisión del árbitro.

OTRAS NOTICIAS: Guatemala no puede contra Rusia y finaliza tercero en su grupo

Durante el partido entre de la liga de ascenso en Inglaterra, una jugada se ha hecho viral debido a la reacción del equipo local que ganaba 3-0.

En el momento que Henri Lansbury pretendía cobrar un tiro libre a mitad del campo, el jugador de Swansea Ryan Manning se cruzó en la ejecución, movió la pelota al momento en el que aparentemente Lansbury haría el disparo.

Decision: Yellow card...⚠



Thoughts on this incident in the dramatic Championship clash between Luton Town and Swansea City? pic.twitter.com/jzRIpbNeCa — Sky Sports Football (@SkyFootball) September 18, 2021

Patada grosera

Sin embargo, en las imágenes que se han viralizado en las redes sociales, se ve al jugador de rojo que propina una fuerte patada a Manning que queda tendido en el césped.

Aunque se desataron unos empujones entre los jugadores de ambos equipos, no pasó a mayores.

Lansbury se declaró inocente, como si dijera que no vio a Manning en su campo de visión, pero las imágenes parecen mostrar otra versión.

El árbitro Tony Harrington le mostró a Lansbury una tarjeta amarilla, para confusión de muchos fanáticos del fútbol que vieron el incidente y consideraban que la acción merecía la tarjeta roja.

En el resultado, el Luton dejó escapar la ventaja de tres goles y terminó cediendo el empate de 3-3.

Mira aquí el video