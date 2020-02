Paty Manterola más sexy que nunca con body negro y botas altas

View this post on Instagram

La confianza en mi misma es la herramienta más importante que me ayuda sentirme segura ante cualquier circunstancia, pero este bodie de @anncherymx_official me ayuda a sentirme segura y además sexy con cualquier ropa que me ponga, te moldea a la perfección, no se nota nada, es reversible, y hace que la ropa se resbale y no se marque. Te lo súper recomiendo, lo puedes conseguir en su pagina web: mx.annchery.com.co #annchery