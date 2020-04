Instalan cordón sanitario en Patzún por primer caso de Covid-19

Los pobladores de Patzún no podrán salir del municipio. Y para evitar que se burle el cordón epidemiológico la Policía Nacional Civil (PNC), efectivos del Ejército y la Policía Municipal local se encuentran patrullando las calles, las entradas y las salidas.

Hugo Monroy, ministro de Salud, explicó que las medidas se adoptaron debido a que se detectó el primer caso de contagio comunitario de coronavirus. El paciente es atendido en el hospital de Villa Nueva y "tiene neumonía", explicó el funcionario.

Se cataloga como un contagio comunitario cuando una persona resultó contagiada sin que haya viajado a otro país y se hubiera contagiado ahí, o bien, sin que haya tenido contacto con una persona contagiada en el extranjero.

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Sandoval, explicó que está en análisis la forma en que se pudo contagiar: "El virus no le cayó del aire, pero se vuelve una cepa local", declaró en conferencia de prensa la tarde del domingo 5 de abril.

Las autoridades explicaron que el primer paciente comunitario tuvo contacto con otras personas y se han contabilizado hasta el momento 116 que están en cuarentena.

Otras cinco también resultaron positivas luego de mantener contacto con el primer caso comunitario fueron trasladas al hospital temporal del Parque de la Industria.

Alcalde dio la alerta en Facebook

El alcalde de Patzún informó el sábado 4 de abril en una transmisión en Facebook del primer caso comunitario positivo.

"Esta persona se sentía mal esta semana y acudió al hospital de Chimaltenango. Le hicieron las pruebas y dos días después dio positivo". Agregó que esta persona no salió del país y no tuvo contacto con otras personas que viajaron "no sabemos la línea dónde haya entrado la enfermedad" declaró el jefe edil.

Aquí puedes ver la transmisión:

Las restricciones locales

Las restricciones es que ninguna persona puede entrar o salir de Patzún.

El mercado municipal queda cerrado "hasta nueva orden", se dio la opción de vender en las residencias "siempre y cuando con las recomendaciones de higiene".

Todos deben usar mascarilla y deben reforzarse las medidas de higiene en casa, como usar gel y lavarse las manos frecuentemente.

Las tiendas de barrio podrán estar abiertas (en los horarios permitidos) y deben reforzar las medidas de higiene. No pueden ir varias personas, solamente una y se recomienda que no salgan los adultos mayores y niños.

Las personas del área rural de Patzún pueden acudir al centro para abastecerse, pero no pueden ir más de dos y con las medidas de higiene recomendadas.

El alcalde realizó una nueva transmisión el domingo 5 de abril para reiterar las restricciones locales.

Aquí puedes verlo:

El ministro de Salud explicó que en Patzún hay habilitados dos centros de salud que atenderán las 24 horas del día, esto para evitar que los vecinos del lugar tengan que trasladarse fuera del municipio.

Aunque dijo que, de llegarse a detectar otro caso, sería trasladada la persona al hospital de Villa Nueva.