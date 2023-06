¡Relatos de terror! Robos y secuestros en los taxis pirata de Guatemala

-

Pasajeros han narrado que son víctimas de robos e intentos de secuestro dentro de taxis piratas que circulan en la Ciudad de Guatemala.

Una mujer, quien no quiso identificarse, estaba en el suelo, con golpes en diferentes partes de su cuerpo. Momentos antes, estaba dentro de un taxi pirata, necesitaba llegar a recoger a su hija al colegio y tomó la decisión de subirse a este vehículo.

Los hechos ocurrieron en un sector de Pamplona, zona 13 de la Ciudad de Guatemala y fueron narrados en un video por una usuaria de redes sociales, quien auxilió a la víctima.

En el material audiovisual, se indicó que la joven mujer se percató que el taxista, sin autorización, se desvió del camino y que ella le preguntó hacia dónde se dirigía, pero éste comenzó a cerrar las puertas y ventas. De inmediato, la víctima se lanzó del carro en movimiento.

Tras ello, fue auxiliada por agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, según dan cuenta imágenes captadas en el lugar.

Robos en taxis piratas

De acuerdo con Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, han ocurrido varios casos en donde los usuarios indican que han sido víctimas de robos dentro de taxis piratas, pero no cuentan con mayores datos para localizar a los delincuentes.

Montejo también detalló que el Ministerio Público (MP) ha solicitado en varias ocasiones la información sobre rutas en donde existen videocámaras y que han requerido información sobre las autorizaciones de taxis.

Malas experiencias

Tras la viralización del caso reciente, otros usuarios, en su mayoría mujeres indicaron que han sido víctimas de hechos delictivos en este tipo de automóviles que prestan servicios de transporte.

Una internauta aseguró que en el Barrio Moderno, zona 2 de la Ciudad de Guatemala han dejado "tiradas" a varias mujeres que abordan esos transportes.

Mientras que otra usuaria dijo: "A mi me pasó lo mismo en 2019, iba para la U y a verdad no se lo deseo a nadie", puntualizó. Por aparte, otra internauta indicó: "En la iglesia la Parroquia zona 6, una chica se subió a un taxi que traía un pasajero, ya no la dejaron bajar y le quitaron el DPI para tomar sus datos".