"Se me rompió la piel del corazón": Conductor de Venga la Alegría relata su infarto

Ricardo Casares narró cómo fue su infarto en el programa "Venga la Alegría".

El conductor Ricardo Casares regresó de forma virtual al programa "Venga la Alegría", una semana después de haber sufrido un infarto.

Casares fue dado de alta el pasado 4 de marzo. Todo el elenco del programa se reunió para saludar a su compañero, que salió del set luego de sufrir percances en su salud minutos antes de salir al aire.

El conductor relató que su compañero del staff, llamado Dani, lo trasladó en un vehículo particular al hospital, ante esto narró: "Ha sido la semana más dura de toda mi vida; hace una semana exactamente me estaban operando, me estaban salvando la vida... Cuando salí de Televisión Azteca y vi el tráfico, pensé que me iba a morir, pensé que no íbamos a llegar".

Mientras era trasladado, el conductor sintió un fuerte dolor en el pecho, lo que revelaba una crisis cardíaca, que habría sido provocado por un desgarre, según explica Infobae.

"A mí se me rompió la piel del corazón y por eso el dolor era tan insoportable, hay gente a la que no le pasa eso", detalló Casares.

En un emotivo agradecimiento, el conductor mencionó a sus compañeros del programa, pero también al público que estuvo pendiente de su salud mientras estaba hospitalizado.

"Les juro que voy a contestar cada uno de los mensajes, me voy a tardar un montón, pero los miles y miles de mensajes de gente que no conozco y me han puesto cosas maravillosas son lo que me ha ayudado a levantarme", declaró el conductor.

*Con información de Infobae y Milenio