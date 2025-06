Pentatleta Valentina García: “Yo no me rindo, sigo alzando la voz”

-

Valentina García agradeció el apoyo brindado y volvió a hacer su denuncia por actos de discriminación, a la hora de elegir a las representantes guatemaltecas, rumbo al Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno 2025.

EN CONTEXTO: Valentina García hace denuncia tras no ser convocada para Mundial de Pentatlón

"Quiero comenzar el video diciendo ¡gracias!, desde lo más profundo de mi corazón, a cada persona que compartió, se indignó y me mostró su apoyo, incluso sin conocerme, jamás imaginé el impacto de mi video, gracias a ustedes se está escuchando", explicó, mientras contó que la Comisión de Deportes ya realiza la respectiva investigación.

La pentatleta guatemalteca dijo que, a pesar de ser el segundo lugar en el país, en su categoría, hasta el momento, la respuesta para su participación es negativa y solo representará al país en la competencia mundial, el primero y tercer lugar.

"Estoy enterada de que el entrenador general fue quien tomó la decisión pues dijo: 'ella o alcanzó los puntos requeridos para la categoría SUB 17 y quedó automáticamente excluida de la lista de selección, además, un análisis técnico de sus resultados afirma que, actualmente, no está lista para participar en el campeonato mundial'".

"Esto duele, duele mucho, primero porque la marca impuesta por él, no fue alcanzada por ninguna de las atletas convocadas, segundo, porque el llamado quedó una vez más al criterio del entrenador general, quien parece ser el único que toma las decisiones, lo más triste es que ya me lo veía venir, esta no es la primera vez que sus criterios son aplicados hacia mí, mi hermana y otros atletas, ni la primera vez que se aplican los mismos estándares para todos, esto sin tomar en cuenta sanciones impuestas injustamente y denuncias de maltrato en su contra" dijo.

Valentina aclaró que muchos atletas callan por temor y por ello ella alzó la voz.

¿Qué dice la Asociación Nacional de Pentatlón Moderno de Guatemala?

La institución publicó un comunicado donde se afirma que los procesos de selección de atletas para participar en eventos deportivos, se rigen estrictamente por lo establecido en la normativa de selección de atletas, contemplando criterios técnicos transparentes basados en cifras.

"Cada deportista tiene iguales oportunidades para participar, destacar y demostrar sus condiciones para ser seleccionados, siempre en respeto a los procesos", aclaró.

La denuncia

El asado 8 de junio Valentina denunció que quedó fuera del campeonato mundial al no ser convocada a pesar de ser el segundo lugar a nivel nacional y a pesar de que se ha preparado durante varios meses para esto.

