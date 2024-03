¿Te pueden bloquear la licencia por una multa? Guatemalteco relata su experiencia

-

Un ciudadano relató como al querer renovar su licencia de conducir, no logró hacerlo por una multa que no había pagado; el joven se dirigió a las autoridades, le respondieron y así terminó todo.

A través de redes sociales el creador de contenido "Moto Guate" dio a conocer un caso que vivió luego de querer ir a reponer su licencia de conducir tras extraviarla.

El joven relató que acudió a las oficinas de Maycom, pero no pudo hacer el trámite ya que le notificaron sobre una multa de tránsito que le colocaron en Santa Catarina Pinula, y que no había pagado.

"Resulta que perdí mi licencia y como ciudadano responsable me fui de inmediato a Maycom a reponerla. Cuando llego al lugar, me dicen que no la puedo reponer porque mi licencia está bloqueada y yo así como '¿de qué está hablando?'", relató.

El joven agregó que al ingresar al sitio web para conocer sobre la multa, constató que se trata de una sanción que le fue colocada por irse contra la vía. "No sé dónde porque no hay foto, no hay nada, nunca me notificaron. En fin, no sé como averiguaron mi número de licencia y me la bloquearon", añadió.

El joven buscaba reponer su licencia extraviada, pero se encontró con que tenía una multa. (Foto: archivo/Soy502)

El guatemalteco explicó que hizo el pago de la "multa fantasma", pues prefirió no viajar hasta Santa Catarina Pinula y discutir por dicha sanción. Sin embargo, no se salvó de hacerlo ya que tuvo que ir para hacer el pago de Q25.00 por una solvencia como evidencia del pago realizado de la multa.

Ante esta situación, Moto Guate se dirigió a Sebastián Siero, alcalde de dicho municipio, para pedirle una explicación al respecto de la supuesta multa y el por qué del pago de una solvencia. "Hasta el día de hoy es la única municipalidad que yo he escuchado que haga eso (...) que te bloquee la licencia por una multa", dijo.

Alcalde responde

Tras hacerse viral el clip, el mismo usuario compartió un segundo video en el que reveló que el alcalde le envió por mensaje privado la constancia de la multa que le fue impuesta en 2021 con su firma y datos completos, por lo que confirmó que no se trató de una multa fantasma.

"El alcalde de Santa Catarina Pinula se tomó la molestia de mandarme un mensaje por interno (...) Me mandó mi boleta y resulta que yo tuve una multa efectivamente el 7 de enero de 2021. Imposible que yo me voy a acordar qué estaba haciendo hace más de tres años", expresó.

Pero además, insistió en cuestionar al jefe edil el por qué del pago de una solvencia así como del bloqueo de su licencia "si en el artículo 40 la Ley de Tránsito se menciona que tuvo que tener tres sanciones en un mismo año para que pudieran suspendérsela".

Foto: captura de pantalla

Siero conversó con Soy502 y explicó que en el caso del joven, en ningún momento se le "suspendió" la licencia como él aseguró en su video. Únicamente se trató del bloqueo de la misma, que es una situación distinta, por el hecho de no haber pagado su multa.

"Cuando a alguien le suspenden la licencia, le quitan el derecho de tenerla por tres, cinco, una cantidad de años determinada. Nosotros como Muni mandamos un oficio al Departamento de Tránsito solicitando que se bloqueen licencias que tienen multas pendientes", mencionó.

Agregó que al momento de pagar la multa, se lleva a cabo el oficio donde se desbloquea la licencia, mas no se suspende.

Sobre el requirimiento de pago de solvencia para poder desbloquear su licencia, mencionó que se trata de un requisito para trámites administrativos.

"Para cualquier trámite administrativo en la Municipalidad se tiene que presentar la solvencia. Si él en su momento hubiese pagado la multa a lo largo del año 2021 y 2022 no hubiese tenido que pagar la solvencia (...) Pero en tesorería en el Departamento de cartera morosa cuando pasan casi dos años y no pagan, pasa de ser una multa a un caso en el juzgado y para afrontarlo tiene que presentar cierta documentación, entre esa, la solvencia", explicó.

Esto pasó:

