Periodista llora tras cierre de canal por órdenes de gobierno nicaragüense (video)

El periodista fue obligado por decisión gubernamental debido a su posición política.

En canal canal RB3, del municipio de Río Blanco, Matagalpa en Nicaragua tuvo que cerrar este 2 de agosto debido a presión gubernamental.

El canal fue fundado por el periodista David Mendoza, hace 20 años y el martes informó sobre el cierre.

"A las doce del medio día de hoy, Telcor (Instituto nicaragüense de telecomunicaciones), nos ha comunicado el cierre del canal RB3, el canal de la zona láctea" anunció Mendoza a través de las redes sociales del canal local.

Mendoza reveló que "recientemente, hace como un mes un colega periodista de Matagalpa, me llamó para decirme que me aliara con los sandinistas y le dije que yo no tengo que aliarme a ningún partido político, yo soy periodista, yo no me preparé para aliarme a ningún partido político" respondió el fundador del canal de televisión.

"Mi trabajo ha sido trabajar por la gente, yo siempre le di oportunidad a sandinistas y no sandinistas, mi trabajo ha sido con la gente" dijo al defender su trabajo.

Mendoza prometió a su audiencia que van a "volver" cuando las condiciones de libertad en Nicaragua sean adecuadas para expresarse e informar.

"Nicaragua pronto será democrático, libre de expresión, esperamos que Dios haga un milagro. Mi gente les agradezco mucho, a mis patrocinadores gracias. Les seguiré informando a través de mis redes sociales, tengo más de 180 mil seguidores en mi canal RB3, de Facebook" aseguró Mendoza.

El régimen de Daniel Ortega cerró el lunes seis radioemisoras católicas de la Diócesis de Matagalpa, como parte de la censura que ha impuesto a raíz de las protestas en el 2018.