La historia de la periodista que cuida a la hija y el perro de un ucraniano en guerra

Una periodista ucraniana se refugió en Eslovaquia y cuando en la frontera un hombre le pidió que se llevara a su hija porque a él no le permiten el paso pues debe prestar servicio militar, ella aceptó.

"Un hombre me pidió que llevara a su hija conmigo", narra la periodista Marina Chankova, quien deicidió salir de Kiev junto a su hija y refugiarse en Eslovaquia. En la frontera, la cual estaba repleta de mujeres y niños, un hombre le pidió que cuidara a su hija. Él no puede porque debe prestar servicio militar y quiere salvar a su pequeña.

Chankova conmovida aceptó y recibió a la niña quien iba acompañada de un perro. "Estamos en unión, ayudándonos unos a otros" externó. La periodista narra que ahora las dos pequeñas se han hecho amigas. El drama que viven los civiles desesperados por salir del país lo detalla la periodista diciendo que la gente hace fila, muchos se salen de los vehículos para avanzar en el proceso pues por cada hora pasan de uno a dos carros.

Journalist Marina Chankova fled with her daughter from Kyiv as Russia invaded Ukraine. This is what greeted them at Slovakia's border pic.twitter.com/6NzLOkVYsI — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) February 27, 2022

Explica que varios voluntarios se acercan para brindarles alimentos y hay vehículos que están ayudando a trasladar a los refugiados que andan a pie. Chankova se sienta triste porque su padre, su hermano, su mamá y amigos se quedaron en Ucrania y viven escondidos evadiendo los ataques, es algo que nunca se imaginó que tenía que vivir.

De acuerdo con el diario El País, 368 mil ucranianos han abandonado el país y se han refugiado en los diferentes países vecinos como Eslovaquia, Hungría, Rumania, Polonia y Moldavia, entre otros.